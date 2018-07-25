Baykal'ı gönderen Önder Sav, Kemal'in de işini bitirecek!

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CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın, Kartal Belediyesi'nin Büyükada'daki tesislerinde kamp kurarak CHP delegeleriyle kurultay görüşmeleri yaptığı ve Muharrem İnce'ye destek vermeleri karşılığında belediye başkan adaylığı teklifi yaptığı öğrenildi.

Muharrem İnce'ye destek veren Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'le birlikte Kartal Belediyesi'ne bağlı Büyükada Sosyal Tesisleri ve Ada Kartal Otel'de kamp kuran Peygamber düşmanı Sav'ın, delegeleri tesise tek tek çağırarak imza vermeleri konusunda baskı yaptığı öğrenildi.

ON KİŞİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZÜ

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Aydın da Önder Sav'ın delegelere belediye başkanlığı teklifini sosyal medya hesabından eleştirdi. Twitter'dan yaptığı açıklamada Önder Sav'ı alaycı bir dille eleştiren CHP'li Aydın, "Sayın Önder Sav, Kartal belediye dinlenme tesislerinde kamp kurmuş, Delegeleri arayarak belediye başkanlığı vaat ediyor. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer için onar kişiye söz vermiş. Herhalde unuttu bir kişinin aday olabileceğini" ifadelerini kullandı.

BAYKAL'IN İPİNİ ÇEKİP KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına getirilmesinde kritik rol üstlenen Sav, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da en yakın çalışma arkadaşıydı.

Sav, Baykal'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapmak için yoğun çaba göstermiş,Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildikten sonra partide ipleri tamamen eline almasıyla etkisiz hale gelmişti.

Bu durumdan dolayı Kılıçdaroğlu'na büyük bir nefret besleyen Sav, Muharrem İnce ile önüne gelen fırsatı kaçırmadı.