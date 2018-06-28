Gerhartz: Alman hava kuvvetleri acınacak durumda

Genelkurmay başkanı İngo Gerhartz, savaş uçaklarının ve helikopterlerinin sistematik yetersizliğini eleştirdi. “Alman hava kuvvetleri (Luftwaffe) acınası bir durumda.” açıklamasını yapan Gerhartz, durumun düzeltilmesi için hükümetten bütçe talebinde bulundu.

ASKERLERİN DONANIMLARI YETERSİZ

Yıllardır süren tasarruf politikasının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Gerhartz, “ Askerlerimiz kendi şehirlerindeki deneyimden çok daha farklı bir durumla karşılaşıyorlar. Askerlerimizi mümkün olduğunca en iyi şekilde eğitmemiz için mühimmatımızın en azından kendi şehirlerindeki helikopterlele ve silahlarla eşit seviyeye getirmeliyiz” dedi.

'ARTIK BİR ŞEY YAPMAMIZ LAZIM'

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen (Hristiyan Birlik Partisi) Alman hava kuvvetlerinin modernizasyonu için Sosyal Birlik Partisi ve Birlik Partilerinden daha fazla bütçe için talepte bulundu.

“Güvenliğimizin sağlanması biz birlik olduğumuz sürece gerçekleşecektir. Artık bir şeyler yapmamız lazım”dedi.

İkinci dünya savaşından sonra Alman ordusuna verilen Savunma bütçesi 2.4 oranından 1.1 oranına düşmüştü. Leyen,

“Teçhizatımız azalıyor, savunma sistemimiz başka ülkelerin çıkarları için kullanılıyor, silah bakım ve onarımımız azaldı ve cephaneliğimiz boşaltılıyor” diyerek bu durumu eleştirdi.

EUROFİGHTER KRİZİ

2017 yılında Alman hava kuvvetlerinin Tornado uçaklarından sonra Eurofighter uçaklarının yüzde 90’ından fazlasının operasyonel olarak NATO görevi için yetersiz olduğu belirtildi. Savunma sistemleri ve hava füzeleri olmaması nedeniyle 128 adet uçaktan sadece 4’ünün operasyonel olarak hazır durumda olduğu kaydedildi.

ORDU TEKNİK SORUNLARI DOĞRULADI

Der Spiegel dergisi, ordudaki teçhizat eksikliği nedeniyle Almanya’nın NATO’ya verdiği askeri taahhütleri yerine getiremeyeceğine dikkat çekiyor. Berlin hükümetinin bir kriz durumunda NATO’nun hizmetine 82 jet sunmayı taahhüt ettiğini yazan dergi, sordukları soru üzerine Alman ordusunun teknik problemleri teyit ettiğini, ancak somut sayı vermediğini bildirdi. Söz konusu verilerin gizli olduğunu belirten ordu sözcüsü, sorunun çözümü için son hız çalışıldığını kaydetti.