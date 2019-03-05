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Gerginlik yaşanmış böyle yürümüşlerdi... Ve yakalandı

Kırklareli'nde, silahla yaralandıktan sonra ayakları bağlı şekilde kamyonetle taşınırken yola düşerek hayatını kaybeden kişinin gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı.

05 Mart 2019 Salı 06:22
Gerginlik yaşanmış böyle yürümüşlerdi... Ve yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Asilbeyli köyünde yolda ölü bulunan Okan Algur'un (29) cinayet şüphelisini tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla Babaeski ilçesindeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda yakalanan Önder Mola gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırklareli Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, sağlık raporunun alınmasının ardından, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Korkunç detaylar

Mola'nın ilk ifadesinde, aralarında tartışma çıkan iş arkadaşını Asilbeyli köyünde bir arazide vurduğunu, ölmemesi üzerine ayaklarını iple bağladıktan sonra kamyonet kasasına koyduğunu, Babaeski ilçesine doğru seyir halindeyken Okan Algur'un kamyonet kasasından düştüğünü fark ettiğini söylediği öğrenildi.
Babaeski ilçesine geldiğinde kamyoneti bir araziye bırakarak kaçtığını aktaran Mola'nın pişman olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mola, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Algur'un cenazesi ise Babaeski ilçesinde toprağa verildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, yaralının kamyonet kasasından düştüğü anların yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda, Mola'nın kullandığı kamyonetin Asilbeyli köyünde kasisten geçerken kasadan bir kişinin düştüğü, şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Ne olmuştu?

Önceki gün Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurulduğu tespit edilen Okan Algur'un öldüğünü belirlemişti.

İlçede gerginlik yaşandı

Öldürülen Okan Algur’un birlikte pazara gittiği Önder M.’den de haber alınamaması üzerine, Gazi Kemal Mahallesi’nde yaşayan Algur’un yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, dün akşam saatlerinde önce İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne ardından da şüphelinin evine yürüyüş düzenlemişit. Önder M.’nin evinin önünde önlem alan polis ekipleri, öfkeli kalabalığın binaya yaklaşmasına izin vermemişti. Babaeski İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Oğlakçı, kalabalığı yatıştırıp, evin önünden uzaklaştırmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 06:12
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