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Gerginlik tırmanıyor! TSK sınıra askeri sevkiyata hız verdi

Suriye'de Esed güçlerinin İdlib’e yönelik askeri harekâtının olası sonuçlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır hattında teyakkuz durumuna geçti. TSK tarafından İdlib vilayetinin sınır olduğu Hatay bölgesine yoğun personel ve zırhlı sevkıyatı yapılıyor. Sınır hattında görevli askeri personele Türkiye’nin farklı bölgelerinden takviye gönderiliyor.

04 Eylül 2018 Salı 07:37
Gerginlik tırmanıyor! TSK sınıra askeri sevkiyata hız verdi

Aynı şekilde bölgeye TIR’larla sevk edilen tank sayısında da artış var. Gönderilen zırhlı paletli araçlar arasında modernize edilmiş M-60 tanklarının olması dikkat çekiyor. Bu tanklar yeni iklimlendirme (Özel klima donanımı) sistemiyle bölge koşullarına uygun zırhlı araçlar arasında yer alıyor.

Tanklarda göç hareketliliğini gözlemede faydalanılacak yakın mesafe gözetleme sistemi de bulunuyor. Tanklar ayrıca füzelere karşı lazer uyarı sistemi, 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi, ASELSAN sürücü görüş sistemi ve zırhı güçlendiren koruma astarına da sahipler.

ATME KAMPI HAZIR

TSK unsurları ile diğer istihbarat ve güvenlik güçleri olası bir hareketlilikte göç dalgasını, Suriye toprakları içinde karşılayacak. Bunun için bölgede bulunan Atme Kampı’nın yeni göç dalgasına hazır olması için genişletme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. TSK’nın İdlib’i çevreleyen şekilde 12 ayrı gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktalarının güvenliği beton bariyerler ve ateş destek unsurlarıyla güçlendirildi. Türk birliklerine sığınmaya çalışan göçmenlere yönelik radikal unsurlar veya rejim güçlerinden bir müdahale olması halinde, bunlara da anında misliyle karşılık verileceği bildirildi. 

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 07:37
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