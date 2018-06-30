0553 313 94 23

Gerginlik tırmanıyor! İşte misilleme listesi

Amerika ile Kanada arasında gümrük tarifeleri konusunda bir süredir devam eden gerginlik, Kanada'nın açıkladığı "misilleme listesi" ile yeni bir boyut kazandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:10
Gerginlik tırmanıyor! İşte misilleme listesi

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Hamilton kentindeki Stelco  Demir-Çelik Fabrikası'nda, Çalışma Bakanı Patty Hadju, Bilim ve Ekonomik Kalkınma  Bakanı Navdeep Bains, Uluslararası Ticaret Bakanı François-Philippe Champagne ile  ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, yeni tarife hedeflerinden geri adım atmama sözü veren  Freeland, 1Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla ABD ürünlerine 16,6  milyar dolarlık misilleme vergi getirdiklerini duyurdu.
 
ABD yönetiminin söz konusu tedbirlere gerekçe olarak ulusal güvenlik  kaygılarını ileri sürmesini "saçma" ve "incitici" olarak nitelendiren Freeland,  şunları söyledi:
 
"Kanada, ABD pazarı için her zaman güvenli ve güvenilir bir çelik ve  alüminyum kaynağı olmuştur. ABD'nin Kanada çelik ve alüminyumu üzerine getirdiği  tarifeler, Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması  (NAFTA) kuralları uyarınca korumacı ve yasa dışıdır. Bu karşı önlemleri  aldığımızdan dolayı mutlu değiliz ancak ABD tarifeleri bize endüstrilerimizi,  işçilerimizi ve toplumlarımızı savunmaktan başka yol bırakmadı. Biz de bunu  yapmaya devam edeceğiz. Bu talihsiz ve eşi görülmemiş anlaşmazlığa gerçek bir  çözüm, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerini geri çekmesidir."
 
Bakanlar Hadju ve Bains de Kanada hükümetinin, ABD'nin  uygulamalarından etkilenen işletmelere tazminat ödeyeceğini ve işçileri ülkede  tutmak için istihdam sigortası programı başlatacağını açıkladı.
  
Kanada hükümeti tarafından bir süredir üzerinde çalışılan ve son hali  verilen listede, demir-çelik ve alüminyum ürünleri başta olmak üzere günlük  hayatta kullanılan birçok malzeme bulunuyor.
 
Diğer Amerikan ürünleri arasında yoğurt çeşitleri, kahve, hazır  yemekler, akçaağaç şurubu, çikolata, pizza, turşu, portakal suyu, soya sosu,  ketçap, mayonez, viski, çeşitli ev eşyaları ve tuvalet malzemeleri, uyku  tulumları, oyun kartları, tükenmez kalemler ve motorbotlar, yatlar, denizcilikte  kullanılan malzemeler, temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri, giyecekler, mum,  kağıt peçete gibi yüzlerce ürün yer alıyor.
 
Bakan Freeland'in açıklamasına göre, ABD tarafı hangi ürüne ne kadar  vergi uyguluyorsa Kanada da aynı oranları uygulayacak.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 08:10
  1. kanada
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözcü de Kemal'den desteği çekti: Çek git!
    1. Sözcü de Kemal'den desteği çekti: Çek..
    2. Kendini bilmez Hollandalı'dan skandal..
    3. Zatürreden korunma yolları nelerdir?
    4. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    5. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    6. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
    7. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
    8. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
    9. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
    10. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
    11. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
    12. ABD, askerlerini geri çekiyor!
    13. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
    14. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
    15. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
    16. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
    17. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
    18. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
    19. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
    20. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    Fatih Portakal böyle veda etti
    Fatih Portakal böyle veda etti
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!