Gerginlik tırmanıyor! ABD askeri uçağı Kırım'a hareket etti

Ukrainskiy militarnıy portal sitesinin aktardığına göre, ABD ordusuna ait keşif uçağı Karadeniz hava sahasına girdi.

Boeing RC-135V tipi uçak Girit'teki Suda üssünden hareket ederek, Bulgaristan hava sahasından geçti ve Kırım kıyılarına doğru yöneldi.

Dün Rusya, ilhak ettiği Kırım yarımadası açıklarında dün Ukrayna donanmasına ait üç gemiye ateş açarak el koymuş, olayın ardından kapattığı Kerç Boğazı'nı bu sabah yeniden deniz trafiğine açmıştı.