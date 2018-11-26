Gerginlik tırmanıyor! ABD askeri uçağı Kırım'a hareket etti
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin ardından ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135V tipi keşif uçağı Yunanistan'ın Girit adasından hareket ederek Karadeniz hava sahasına girdi ve Kırım'a doğru hareket etti.26 Kasım 2018 Pazartesi 13:19
Ukrainskiy militarnıy portal sitesinin aktardığına göre, ABD ordusuna ait keşif uçağı Karadeniz hava sahasına girdi.
Boeing RC-135V tipi uçak Girit'teki Suda üssünden hareket ederek, Bulgaristan hava sahasından geçti ve Kırım kıyılarına doğru yöneldi.
Dün Rusya, ilhak ettiği Kırım yarımadası açıklarında dün Ukrayna donanmasına ait üç gemiye ateş açarak el koymuş, olayın ardından kapattığı Kerç Boğazı'nı bu sabah yeniden deniz trafiğine açmıştı.
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