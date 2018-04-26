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Gerginlik giderek tırmanıyor... Çin savaş uçakları havalandı

Çin savaş uçakları özerk Tayvan üzerinde tatbikat yaptı. Tayvan yönetimi tatbikatın bir gözdağı olduğunu ifade etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:05
Gerginlik giderek tırmanıyor... Çin savaş uçakları havalandı

Çin Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Perşembe günü yaptıkları tatbikatta özerk Tayvan üzerinde uçtu. Tayvan yönetimi, yapılan tatbikatı bir gözdağı olarak tanımladı.

Çin Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, tatbikata erken uyarı uçaklarının, savaş jetlerinin, keşif uçaklarının ve H-6K tipi bombardıman uçaklarının katıldığı belirtildi. Açıklamada bombardıman uçaklarının 18 Nisan'dan bu yana Tayvan üzerinde 'ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğünü koruma yeteneğini geliştirmek için' sayısız tatbikat yaptığı belirtildi.

Çin'in Tayvan İlişlileri Ofisi Sözcüüs Ma Xiaoguang yaptığı açıklamada, tatbikatların Tayvan yönetimine ve bağımsızlık yanlısı güçlere gönderilmiş net bir mesaj olduğunu söyledi.

Pekin yönetimi, uzun yıllardır Tayvan'ın Çin'e ait bir bölge olduğunu iddia ediyor ve bu konu Çin'deki en hassas konulardan biri olarak görülüyor.

Çin'in Tayvan'a yönelik agresif tutumu, 2016'da adada yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlısı Tsai Ing-wen'in seçilmesinin ardından artmış, Çin ordusu Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sıklaştırarak adanın çevresine birçok savaş uçağı konuşlandırmıştı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:05
  1. Çin
  2. Tayvan

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