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Gerginliğin yankıları! Messi'den tarihi protesto! Medel: Messi’ye katılıyorum

Copa America'da oynanan maçta birbirine giren Messi ile Medel maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:43

Lionel Messi, Arjantin'in Şili'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakem kararını protesto etti.

Mücadelenin 37. dakikada Medel ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart görenLionel Messi, maçın ardından düzenlenen madalya törenine katılmadı.

Şili karşısında kırmızı kart gören Lionel Messi, milli takımda en son 17 Ağustos 2005'te kırmızı kart görmüştü.

"Bize saygı gösterilmedi"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Messi, "Medel ve bana sarı kart gösterilmesi yeterliydi. Turnuva boyunca bize saygı gösterilmedi. Bunun bir parçası olmak zorunda değildik. Buradan başım dik ayrılıyorum ve bu takımla gurur duyuyorum. Hak edilen saygı gösterildiğinde bu ekibin başarılı işler yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Brezilya'nın kazanması için..."

Lionel Messi sözlerini "Madalyamı almaya gitmedim çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya'nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru'nun bir şansı olur" ifadeleriyle tamamladı.

Medel: Hakem yanlış yaptı

Messi'nin "Medel ve bana sarı kart gösterilmesi yeterliydi" sözlerine katıldığını vurgulayan Şilili futbolcu, "Messi'nin söylediklerine katılıyorum. İkimiz de sarı kart görmeliydik. Hakem yanlış yaptı. Sahadaki futbolu da çirkinleştirdi" dedi.

Arjantin'in attığı ilk gol için de hakemi eleştiren Medel, "Hakem önce düdüğün beklenmesini istedi ancak sonra golü geçerli saydı. Bu doğru bir karar değildi" şeklinde konuştu.

"İyi organize edilmedi"

Messi'nin "Madalyamı almaya gitmedim çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya'nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru'nun bir şansı olur" şeklinde yaptığı açıklama hakkında yorum istenmesi üzerine Medel, "Bunu Messi'ye sormalısınız. Ancak turnuva iyi organize edilmedi. Fazla seyahat ettik. Sonraki turnuvaya kadar birçok şeyin gelişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:43
  1. Lionel Messi
  2. Arjantin
  3. Medel
  4. Şili
  5. Copa America

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