HDP'li Gergerlioğlu'ndan iftira! Yalanda ipin ucunu kaçırdı

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Mazlumlara destek için kurulan MAZLUMDER’in başkanlığına da yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerliğoğlu, 2008 yılında hayatını kaybeden Kuddusi Okkur’ın hayatını kaybetmesi sonrası kaleme aldığı yazısında ölümün ardındaki derin şüpheleri yazan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’na hedef alarak müfteriliğe soyundu. Karahasanoğlu, ilgili yazısında Okkır’ın ölümünde garip durumların olabileceğini aktarırken, “Okıır’ın ölümü biraz garip değil mi? Konunun uzmanları bu konuyu açıklasınlar, akciğer kanserinden vefat ettiği açıklanan bu kişinin rahatsızlığı, Nisan 2008’de ortaya çıkıyor. Temmuz ayında tahliye, hemen arkasından da ölüm haberi geliyor. Bu kadar hızlı bir sürede, somut ve hızlı bir kilo kaybı sonrasında gelen bu ölüm, biraz ilginç değil mi? Ya doktorların teşhis konusunda ciddi bir hatası var. Ya da işin içinde, çok derin başka bir iş var” ifadelerini kullanmıştı.

HDP’li Gergerlioğlu yalana sarıldı

Yazısında Okkır’ın ölümünün araştırılması gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu’nun sözlerini yıllar sonra hedef alarak çarpıtan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabı Twiter üzerinden yayınladığı mesajında Karahasanoğlu’na iftira attı. Karahasanoğlu’nun Okkur’ın ölümünü ‘numara’ olarak yorumladığını iddia ederek, yalanda ipin ucunu iyice kaçıran Gergerlioğlu, “2008’de MAZLUMDER genel başkanı ve konusu akciğer kanseri olan bir doktor olarak Ergenekon tutuklusu Kuddusi Okkır hakkında hastalığının numara olduğunu yazan Ali Karahasanoğlu’na gönderdiğim mektup” ifadelerini kullanarak müfterilikte adeta çığır açtı.