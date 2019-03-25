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Gerger’deki yaban nergisler yerli turistlerin akınına uğruyor

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan yaban nergisleri yerli turistlerin akınına uğruyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:16
Gerger’deki yaban nergisler yerli turistlerin akınına uğruyor

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan yaban nergisleri yerli turistlerin akınına uğruyor.


İlçeye bağıl Üçkaya köyü kırsalında bulunan yaban nergisleri vatandaşın ilgi odağı oldu. Ters lalenin yanı sıra yaban nergisi olarak da bölgede kendini göstermeye başladı. Yıllardır bölgede yetişen nergis çiçeklerinin varlığından sadece ilçe sakinleri haberdar iken şimdi ise Adıyaman il merkezi ve çevre illerinin de haberdar olmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Sarı beyaz renkleri ve baş döndürücü kokusu ile dikkat çeken nergis çiçekleri, her yıl 2 aylık bir dönemde yetişiyor. Nergisler, sadece Gerger’de değil Urfa, Malatya’ya kadar olan çevre ilçelerden de rağbet görüyor. Adıyaman merkezden gelen üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman Fotoğraf Yolcuları adlı fotoğraf grubu da bölgeye ziyaretlerde bulundu.


Gelecek yıllarda daha çok yerli turistin ziyaret etmesi beklenen nergis çiçekleri, eğer önlem alınmazsa bölgeye gelen bazı kişilerin talanıyla yok olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:16
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