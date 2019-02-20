Gerger’de seçim güvenliği toplantısı Gerger Kaymakamı Resul Özdemir başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Gerger Kaymakamı Resul Özdemir başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Gerger Cumhuriyet İlköğretim Okulu konferans salonunda Kaymakam Resul Özdemir başkanlığında, İlçe Emniyet Amiri Hasan Yücesoy ve İlçe Jandarma Komutanı Serkan Dikmen tarafından katılımcılara seçim güvenliği, seçim kanunu ve seçim yasakları konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, 31 Mart 2019 tarihide yapılacak olan mahalli idareler seçimleri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamında geçmesi, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla, ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları ile muhtar adayları bilgilendirildi.

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