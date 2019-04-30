Gerger’de 2 kavga: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çıkan iki farklı kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişide darp edilerek yaralandı.

İlk kavga, okul çıkışında lise öğrencilerinin arasında gerçekleşti. Öğrenilemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Emine Hatun Camii civarında iki öğrenci grubu arasında ki kavga da M.F.K. isimli 1 öğrenci kafasına aldığı darbeler sonrası Gerger Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan öğrenci,gözlem altında tutuluyor.

İkinci kavga ise Yeni Mahalle Mezarlığı civarında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.H.C. ve G.D. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada H.C. isimli şahıs G.D. isimli şahsı kolundan bıçakladı.

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Olayın şüphelisi polis tarafından göz altına alındı.