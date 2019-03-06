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Gerenköy kooperatifine depo tahsisi yapıldı

İzmir’de Foça Belediyesi tarafından, Foça Gerenköy Tarım ve Hayvancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine depo tahsisi yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Gerenköy kooperatifine depo tahsisi yapıldı

İzmir’de Foça Belediyesi tarafından, Foça Gerenköy Tarım ve Hayvancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine depo tahsisi yapıldı.

 

Foça Gerenköy Tarım ve Hayvancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne müjdeli haber Foça Belediyesi’nden geldi. Belediye, beklenen depo tahsisini kooperatife yaptı. Depo içinse bir açılış töreni düzenlendi. Açılışa; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, CHP ve MHP belediye meclis üyeleri, Kooperatif Başkanı Osman Yen, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

 

Gerenköy Tarım ve Hayvancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

 

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da yaptığı konuşmada, kooperatifçiliği önemsediklerini ve en büyük destekçilerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olduğunu söyledi.

 

Başkan Demirağ, "Gerenköy kooperatifimize bundan öncede destek vermiştik ve şimdide CHP’li ve MHP’li belediye meclis üyelerimizle birlikte sıcak bir ortamda güzel bir demokrasi havasında Gerenköy’ün ve Kooperatifimizin ihtiyacı olan bu alanı kendilerine tahsis ediyoruz" dedi.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin diğer ilçelerde kooperatifçiliği ayağa kaldırdığını ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Umuyorum Bağarası’nda örnek aldığımız ilçemizin bir markası olan Foça yoğurdu gibi Gerenköy kooperatifimiz de hayvansal ve tarımsal ürünler ile ilgili faaliyetler yürüterek marka olurlar. Başta kooperatife emeği geçenler olmak üzere tüm katılanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Tahsis ettiğimiz bu depo kooperatifimize hayırlı olsun" diye konuştu.

 

Yapılan konuşmaların ardından deponun anahtarını Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, meclis üyeleri ile birlikte Kooperatif Başkanı Osman Yen’e birlikte takdim etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:39
  1. İzmir
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