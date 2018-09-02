Halkbank Genel Müdürü'nden açıklama: Gerekirse ‘Bloomberg’ ile sözleşmeyi bitiririz

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Ahaber'de katıldığı bir programda geçtiğimiz günlerde yaşanan döviz kuru hatası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açıklamasında satırbaşları şöyle:

Bloomberg servisinden güncel kuru çekerken hata oluştu. Döviz sağlayıcı kaynaktan gelen bir hata sonucunda böyle fiyatlar ortaya çıktı. Hatalı verilerin geldiği yer Bloomberg. O saat içerisinde döviz işlemi yapanların hesaplarına bloke gerçekleştirdik. Bankamızın bir zararı oluşmadı. Bizim bankamızda günde 250 milyon dolarlık alım satım yapılır.

1763 MÜŞTERİDEN 4,6 MİLYON DOLARLIK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1256 müşterimiz 3,3 milyon dolarlık işlem yaptı. 124 adet 539 bin euro alım-satım işlemi gerçekleştirdi. Globalde toplam 1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Son derece kısıtlı sayıda işlem yapıldı. Şubede müşterimiz sınırsız işlem yapılabilir, internet üzerinde işlemler daha sınırlı yapılıyor. Halbank'ın 10 milyona yakın müşterisi var, 2 milyona yakın da mobil kanallarımızı kullanan müşterilerimiz var. Hatanın olduğu saat içerisinde işlem yapan müşterilerimizin sayısı ise 1256.

"GEREKİRSE BLOOMBERG İLE SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRİRİZ"

Halkbank hiçbir zaman yanlışın içinde olabilecek bir banka değildir. Bankanın itibarını zedeleyen yaklaşımlar için hukuki yollarımızı kullanacağız. Burada çok nadir bir hata ile karşılaştık. İlgili firmaya hukuki ihtarname çekiyoruz. Bloomberg ile sözleşmeyi sona erdirmek seçenekler içerisinde.