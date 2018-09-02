0553 313 94 23

Halkbank Genel Müdürü'nden açıklama: Gerekirse ‘Bloomberg’ ile sözleşmeyi bitiririz

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Ahaber'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Halkbank'taki döviz kurundaki hatayla ilgili önemli bilgiler veren Arslan, Halkbank hiçbir zaman yanlışın içinde olabilecek bir banka değildir. Bankanın itibarını zedeleyen yaklaşımlar için hukuki yollarımızı kullanacağız. Burada çok nadir bir hata ile karşılaştık.İlgili firmaya hukuki ihtarname çekiyoruz. Bloomberg ile sözleşmeyi sona erdirmek seçenekler içerisinde" dedi.

02 Eylül 2018 Pazar 16:08
Halkbank Genel Müdürü'nden açıklama: Gerekirse ‘Bloomberg’ ile sözleşmeyi bitiririz

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Ahaber'de katıldığı bir programda geçtiğimiz günlerde yaşanan döviz kuru hatası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açıklamasında satırbaşları şöyle:

Bloomberg servisinden güncel kuru çekerken hata oluştu. Döviz sağlayıcı kaynaktan gelen bir hata sonucunda böyle fiyatlar ortaya çıktı. Hatalı verilerin geldiği yer Bloomberg. O saat içerisinde döviz işlemi yapanların hesaplarına bloke gerçekleştirdik. Bankamızın bir zararı oluşmadı. Bizim bankamızda günde 250 milyon dolarlık alım satım yapılır.

1763 MÜŞTERİDEN 4,6 MİLYON DOLARLIK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1256 müşterimiz 3,3 milyon dolarlık işlem yaptı. 124 adet 539 bin euro alım-satım işlemi gerçekleştirdi. Globalde toplam 1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Son derece kısıtlı sayıda işlem yapıldı. Şubede müşterimiz sınırsız işlem yapılabilir, internet üzerinde işlemler daha sınırlı yapılıyor. Halbank'ın 10 milyona yakın müşterisi var, 2 milyona yakın da mobil kanallarımızı kullanan müşterilerimiz var. Hatanın olduğu saat içerisinde işlem yapan müşterilerimizin sayısı ise 1256.

"GEREKİRSE BLOOMBERG İLE SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRİRİZ"

Halkbank hiçbir zaman yanlışın içinde olabilecek bir banka değildir. Bankanın itibarını zedeleyen yaklaşımlar için hukuki yollarımızı kullanacağız. Burada çok nadir bir hata ile karşılaştık. İlgili firmaya hukuki ihtarname çekiyoruz. Bloomberg ile sözleşmeyi sona erdirmek seçenekler içerisinde.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:08
  1. Halkbank
  2. Halkbank Genel Müdürü
  3. Osman Arslan
  4. Bloomberg

YORUM YAZ

  • yavuzyavuz12 dk önce
    Sayın genel müdür böyle bir alçaklığı kaypaklığı kuralsızlığı hukuksuzluğu yapan biri ile ilişkiyi kesmek için daha ne yapması gerekmektedir veya gereği nedir kamu oyu olarak merak içindeyiz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1 milyon dolar tazminat istiyor
  1. Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1..
  2. Aynalı Tahir, yolların tozunu atmak..
  3. Sakarya'da korkunç kaza: 8 ölü
  4. Kız kardeşinin düğününde erkek..
  5. İstanbul'da AVM'ye haciz şoku! Yürüyen..
  6. İran'da bir eve düzenlenen baskında..
  7. Kahraman şehide bir saygısızlık daha!..
  8. Trump ek vergi getirmişti... Artışı..
  9. Yerli ve milli patates üretimi 30 kat..
  10. Liverpoollu Müslüman abdesthane..
  11. Amerika'dan Pakistan'a yapılacak..
  12. Ünlü spiker, kıskanç meslektaşının..
  13. Seyahat kartı basmayınca yaşlı adamı..
  14. "Gerekirse ‘Bloomberg’ ile sözleşmeyi..
  15. Av yasağı bitti, balık tezgahları doldu
  16. Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi..
  17. Volkswagen ile ilgili şok iddia!..
  18. Adıyaman’da uyuşturucu kullanırken..
  19. Suriye sınırına yoğun sevkiyat!..
  20. İstanbul Valisi'nden şarbon..
Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...