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Gereken yapıldı çok şükür!..

Gazetemiz okurlarından Ayten Sevim, "Gereken yapıldı çok şükür!.." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
Gereken yapıldı çok şükür!..

Ayten Sevim

İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu, yine Bodrum’a giderek tatiline devam etme kararı almış.. Buna şaşırmadım doğrusu, tamamen tribünlere oynayan bir yapıda olan İBB Başkanı için söylenecek bir şey yok aslında.. Belediye başkanlığı yapmak yerine sorunların temeline inmek yerine, sadece geçiştirme ve yapacağız, edeceğiz, yanınızdayız klişeleriyle günlerini dolduruyor.. Dolduruyor diyorum çünkü bu zatın bir daha seçilme şansının olduğunu açıkçası düşünmüyorum.. Ama esas garip olanı nedir biliyor musunuz? Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine atanan kayyım için bile mesaj atmayı ihmal etmemiş ve demokrasiye zarar verildi naraları atan tıpkı eskiler Davutoğlu ve Gül gibi açıklama yapmayı unutmaması!.. Yahu adamların belediyenin tüm imkanlarını PKK terör örgütüne, benim Mehmedime kurşun sıkanlara yardım yaptıklarını yedi düvel duymuşken siz neyin hesabını güdüyorsunuz.. Bu ne hükümet millet devlet düşmanlığıdır anlamakta zorluk çekiyorum...

Tüm teröristlerin cenazelerine katıldıkları ayan beyan ortada olan bu zavallılar için bu sonun gelmesine sevinmek lazım.. Bence de geç kalınmış bir hamle olduğunu düşünsem de neticede verilen karar son derece anlamlı ve yerindedir.. Benim Mehmetçiğime kurşun sıkan alçaklara kim ve nasıl olursa olsun bir çöp bile yardım yapsa benim için insanlıktan nasibini almamış zatlardır.. Elinize sağlık devletim elinize sağlık....

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Ayten Sevim
  5. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu
  6. PKK terör örgütü
  7. Ahmet Davutoğlu
  8. Abdullah Gül
  9. terörist cenazeleri

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