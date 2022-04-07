Gerekçelerini sıralayan Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay çıkış: Namaz kılmayanın orucu kabul olmaz!

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube hesabından yayınladığı İftar Sohbetleri adlı yayınında "Namaz kılmayanın orucu bozulur mu?" sorusunu cevapladı.

Cübbeli Ahmet Hoca konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi burada haramlardan sakınmak deyince... Sen zannetme ki, içki kumarım yok, şuyum buyum yok, zinam yok, eşcinsel, lezbiyen değilim. E o zaman tamam.

5 vakit namaz kılıyor musun? Eee...

Bir vakit namazın farzını kaçırmak zina yapmaktan da büyük günahtır.

Adam öldürmekten de büyük günahtır. "Şirkten sonra gavurluktan sonra namazın terkinden fazla günah yoktur." diyor ulema, ittifak ile.

Kebair günahlardan en az 8 ders yapmışım.

Namaz kılmayanın orucu da zekatı da kabul olmaz. Ama sen diyorsun ki; "Oruç da mı tutmayayım, namaz kılmıyorum diye..." " Orucu bırak" mı diyorum ben sana şimdi.

Madem oruç tutuyorsun namaza da başla demek istiyorum.

"Orucun kabul olmaz" ne anlama geliyor? İslam şartlarından farzlardan mes'ulsün. Ramazan orucunu tam tuttuysan, ceza ve azap vermezler. Oruç tutarken takvasına göre, o kadar yan gelir olacaktı. O yan geliri de sana vermezler.

Namazı kılmayanın orucu da zekatı da kabul etmez. Kesin söylüyorum. Bütün kitaplarda ittifak var.

Çünkü Namaz en büyük farz. Allah, Namaz davetine icabet etmeyenin orucunu, zekatını kabul etmez.

"Ben o zaman vermeyim, tutmayım, boşuna enayilik etmeyeyim" dersen yok! Zekatını vermeyenin, orucu tutmayanın azabı vardı. Verdiğin için, tuttuğun için onu düşürüyorlar. Zekatın, haccın, orucun gelirleri vardı, onlardan mahrum kalıyorsun. Çok büyük zarar. Dünyada bunun zerresi kadar zarar etsen kafanı taşlara vurursun. Millet intihar ediyor, iflas edince ya.

Onun için ahiret zararlarını dünya zararlarıyla mukayese etmeyin. Orada ebedi zarardasın, buradaki zarar telafi olur. 5 kere batıyorsun çıkıyorsun. Dünya bitti, amel yurdu kapandı."