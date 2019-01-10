0553 313 94 23

Gerede'nin tarihi yapıları ayağa kaldırılıyor

Kış turizminin alternatif destinasyonları arasında yer alan Bolu'nun Gerede ilçesinde, kültürel turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor- Gerede Belediyesi öncülüğünde, tarihi cami, çeşme ve hamamın ardından Kiliseli Han da restore ediliyor

10 Ocak 2019 Perşembe 09:48
Gerede'nin tarihi yapıları ayağa kaldırılıyor

ANKARA (AA) - Dağ ve orman yürüyüşü sevenlerin yanı sıra kayak tutkunlarına da sıra dışı deneyimler yaşama fırsatı sunan Bolu'nun Gerede ilçesinde, kültürel turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor.

Çam ormanlarıyla kaplı Gerede ilçesi, doğaseverlerin uğrak yeri olmasının yanı sıra bin 700 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi'yle de kayak tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

Kayak Merkezi, Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı 1,5 ve 5 kilometrelik mukavemet pistiyle her yıl yüzlerce profesyonel kayak tutkunu ve amatör kayakçıyı ağırlıyor.

Ankara’ya bir saat, İstanbul'a üç saat mesafede yer alan, devasa çam ağaçlarıyla çevrili Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde, kayakevi, teleski sistemi, onaylı kayaklı koşu ve kayak pistleri bulunuyor. Kayak merkezinde, uluslar arası kayak şampiyonaları da düzenleniyor.

- Kiliseli Tüccar Han'ın bacası yeniden tütecek

İlçede, kültürel turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tarihi yapılar da ayağa kaldırılıyor.

Gerede Belediyesi öncülüğünde tarihi cami, çeşme, hamam ve saat kulesinin ardından Kiliseli Han da restore ediliyor.

Restorasyonun tamamlanmasıyla Tüccar Han, ilçeye gelen turistlerin ağırlanacağı ve tarihi havayı soluyabilecekleri butik otel ve yöresel ürün satış merkezine dönüşecek.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin geçmişte İpek Yolu güzergahında yer alması dolayısıyla binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları bünyesinde barındırdığını belirtti.

Tarihi cami, çeşme, köprü, han ve hamamlardan oluşan tarihi yapıları ayağa kaldırmak için çaba harcadıklarını anlatan Allar, tarihi hamam ile alt arastanın, yapılan onarımların ardından faaliyetlerini sürdürebilir hale getirildiğini söyledi.

Allar, bu kapsamda Tüccar Han'ın da restore edilmesine öncülük ettiklerini dile getirerek çalışmaların bahar aylarında tamamlanacağını bildirdi.

Gerede'nin kış aylarında Ankaralılar ve İstanbullular için tercih edilen bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Allar, yürüttükleri restorasyonlarla da ilçenin kültürel turizm destinasyonu haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:48
  1. Gerede
  2. Kiliseli Tüccar Han

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski valinin eşi de FETÖ'cü çıktı
    1. Eski valinin eşi de FETÖ'cü çıktı
    2. Vicdansız dolandırıcılar şehit..
    3. İsrail'le normalleşme Allah’a ihanettir
    4. Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın..
    5. Piyasa güne artı rezervle başladı
    6. Gram altın güne düşüşle başladı
    7. Trabzon'da eğitime kar engeli
    8. Borsa güne yatay başladı
    9. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    10. Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan..
    11. Darüşşafaka Tekfen, Karadağ..
    12. Bursa'da operasyon! İş adamları..
    13. Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    14. Karda antrenman yaparak Sarıkamış..
    15. Gerede'nin tarihi yapıları ayağa..
    16. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    17. Taşlar bağlanmış, köpekler serbest!
    18. Adana'da terör örgütü YPG/PKK..
    19. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    20. Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek