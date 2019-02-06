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Gerede suyu yakında Ankara'ya akacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ankara'nın su sorununu çözmek için Gerede sistemini devreye alacaklarını belirterek, "Böylece Ankara'nın 2045 yılına kadarki içme suyu problemini çözeceğiz. Proje kapsamında Türkiye'nin 31 bin 592 metrelik 4,5 metre çapındaki en uzun tünelinin kazı çalışmalarını tamamladık. İnşallah yakın zamanda su vermeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:44
Gerede suyu yakında Ankara'ya akacak

Aydın, yazılı açıklamasında, ülkenin kalbi başkenti bir gün değil, bir saat bile susuz bırakamayacaklarını bildirdi.

Bu sebeple 2007 yılında yaşanan kuraklıkta Kesikköprü'den su getirdiklerini anımsatan Aydın, "Ankara'nın uzun vadede içme suyu problemini çözmek için Gerede sistemini devreye alıyoruz. Bu projeyle yıllık 226 milyon metreküp içme suyunu Çamlıdere Barajı'na aktaracağız. Böylece Ankara'nın 2045 yılına kadarki içme suyu problemini çözeceğiz. Proje kapsamında Türkiye'nin 31 bin 592 metrelik 4,5 metre çapındaki en uzun tünelinin kazı çalışmalarını tamamladık. İnşallah yakın zamanda su vermeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Şereflikoçhisar'ın içme suyu problemini çözmek için de Peçenek Barajı'nı inşa ettiklerini anımsatarak, böylece ilçe merkezinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılandığını vurguladı.

Ankara için çok önemli projelerin hayata geçirildiği vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hizmete aldığımız 23 baraj ve 10 göletle özellikle Ankara'nın zirai gelişimine büyük destek sağladık. İnşa ettiğimiz barajlardan Kalecik Barajı ile 17 bin 440 dekar arazi, Kızılcahamam Doğanözü Barajı ile de 27 bin 770 dekar arazi sulanmaktadır. Başkentimize 8 baraj ve 3 gölet daha inşa ediyoruz. Bu barajlardan bütün ilçelerimiz nasibini almaktadır. Haymana'da inşa ettiğimiz Sırçasaray Barajı ile 19 bin 450 dekar, Bala'da inşa ettiğimiz Evciler Barajı ile 9 bin 390 dekar münbit (verimli) araziyi sulayacağız. Son 16 yılda inşa edilen sulama projeleriyle Ankara'da 154 bin 855 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 100 milyon lira zirai gelir artışı sağladık."

Aydın, Ankara'da inşaatı devam eden 9 sulama projesiyle takriben 53 bin 280 dekar arazinin daha sulamaya açılacağını belirterek, "Ankara Çayı'nı ıslah ettik. Diğer taraftan Keçiören'in çehresini değiştiren, ilçenin vizyon projesi Gümüşçay Ihlamur Vadisi Projesi'ni başkente kazandırdık. Son 16 yılda Ankara'nın merkez ve ilçelerinde tamamladığımız 76 dere ıslahıyla 114 meskun mahal ve bin 200 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. 6 derede de ıslah çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:44
  1. Ankara
  2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  3. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın
  4. DSİ)
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