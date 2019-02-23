"Gerede suyu birkaç güne başkentte"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "CHP büyük bir oyun içerisinde. Bir taraftan İYİ Parti ile milliyetçilerin oylarını almaya çalışıyor, diğer taraftan onları ürkütmeden HDP'yi elinin altında tutuyor." dedi.

Özhaseki, Altındağ Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Projelerin ciddi emek ürünü olduğunu, bunları uygulamak için gerekli cesaretleri bulunduğunu belirten Özhaseki, Ankara'yı hak ettiği hizmete kavuşturmak için 11 başlıkta proje hazırladıklarını dile getirdi.

Özhaseki, başkenti yönetmeye talip olanların projelerini ortaya koyması gerektiğini ancak bazı adayların proje yerine karşıtlık ürettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun küçük ilçelerinde bile böyle bir gariplik hiç yaşamamıştım. Projesi olmayan bir adayla karşı karşıyayız. Mardin'i, Diyarbakır'ı, Şırnak'ı bilen bir kardeşinizim. Oralarda 20 bin, 30 bin nüfuslu yerlerde bile mutlaka bir kitapçık bastırıyorlar. Millete dönüp bizim projelerimiz bunlar diyorlar."

- "Gerede suyu birkaç gün içinde musluklara basılacak"

Ankara'da su faturalarını yüzde 30 ucuzlattıklarını hatırlatan Özhaseki, "Gerede'den gelen suyun birkaç gün sonra musluklarımıza basılacağı dönem geldi. 3-4 gün sonra hepiniz musluklarınızdan memba suyu içebilirsiniz." dedi.

Özhaseki, CHP ve HDP iş birliğini işaret ederek "Yiğitçe çıkıp 'HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır, bunlar oradaki katilleri koruyorlar, lanet olsun onların oylarına' desenize. Neden söyleyemiyorlar? CHP büyük bir oyun içerisinde. Bir taraftan İYİ Parti ile milliyetçilerin oylarını almaya çalışıyor, diğer taraftan onları ürkütmemek içinde HDP'yi elinin altında tutuyor." değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'den de bahseden Özhaseki, "Mücadelemizi verdik ve ölünceye kadar vereceğiz. Bu katiller sürüsü ile mücadeleye devam edeceğiz. Göbekten dışarıya bağlı olan, aklını, fikrini satmış olan Pensilvanya'dan emir alanlarla da mücadele edeceğiz. Biz milli ve yerliyiz." diye konuştu.

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı da ilçede gerçekleştirmeyi düşündüğü 70 projenin yer aldığı videoyu sundu.

Proje tanıtım toplantısına AK Parti Ankara Milletvekilleri Fatih Şahin ve Barış Aydın, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da katıldı.

- Kahvaltı Festivali'ne ziyaret

Mehmet Özhaseki, daha sonra Ankara Kahvaltı Festivali'nin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Standlarda satış yapan esnafı ziyaret eden Özhaseki, kendisine ikram edilen yöresel ürünleri tattı.

Özhaseki, festival alanındaki vatandaşlarla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.





