Gercüş’te yılanların dansı
Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.02 Temmuz 2019 Salı 15:36
Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.
Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde eski hayvan çiftliğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine ip gibi dolanması, iki çiftçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tarlada çekilen görüntüde 2 yılan uzun süre birbirine dolanmış şekilde kaldıktan sonra ayrılarak gözden kayboldu.
Yılanların görüntüsünü çeken çiftçiler ve Yassıca Köyü Muhtarı Hasan Biçen bu görüntü ile ilk defa karşılaştıklarını söylediler.
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