Gercüş’te yılanların dansı Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.

Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde eski hayvan çiftliğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın birbirlerine ip gibi dolanması, iki çiftçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tarlada çekilen görüntüde 2 yılan uzun süre birbirine dolanmış şekilde kaldıktan sonra ayrılarak gözden kayboldu.

Yılanların görüntüsünü çeken çiftçiler ve Yassıca Köyü Muhtarı Hasan Biçen bu görüntü ile ilk defa karşılaştıklarını söylediler.

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