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Gercüş’te traktör devrildi: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
Gercüş’te traktör devrildi: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen traktör dağlık alanda seyir halinde iken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
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