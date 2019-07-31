Gercüş’te traktör devrildi: 1 yaralı Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen traktör dağlık alanda seyir halinde iken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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