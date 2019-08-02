Gercüş’te motosiklet kazası: 2 ağır yaralı Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, plakası alınamayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan B.S .(21) ve B.T (19) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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