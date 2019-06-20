Gercüş’te menfezlere patlayıcı yerleştirilmesine karşı önlem Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından menfezlere patlayıcı yerleştirilmesine karşı demir parmaklıklı önlem alındı.

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından menfezlere patlayıcı yerleştirilmesine karşı demir parmaklıklı önlem alındı.

Gercüş ve köyleri arasındaki karayolu üzerinde bulunan menfezlerin altına demir parmaklıklar monte edilmesi devam ediyor. Bu şekilde, söz konusu güzergahlar üzerinde yolculuk yapanların güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Bir firma tarafından ihalesi alınan menfezlere demir parmaklar takılması devam ediyor. Bu kapsamda, Gercüş ve köylerde bulunan yaklaşık 590 menfeze demir parmaklı önlem alınıyor.

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