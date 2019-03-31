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Gercüş'te AK Parti sevinci

Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Gündüz Günaydın'ın kazanması ilçede sevinçle karşılandı

31 Mart 2019 Pazar 22:59
Gercüş'te AK Parti sevinci

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Gündüz Günaydın'ın kazanması ilçede sevinçle kutlandı.

DBP'li Gercüş Belediye Başkanı Abdulkerim Kaya'nın terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Gündüz Günaydın bin 615 oy aldı.

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti İlçe Teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek, kutladı.

Vatandaşlar Fuat Güneş, ilçede 3 dönemin ardından AK Parti'nin kazandığını belirterek, "İnşallah ilçeye hayırlı olur. İlçemiz kazanır. İlçemize yeni yeni hizmetler gelir. Gercüş için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 22:59
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