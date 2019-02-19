0553 313 94 23

Gercüş’te 60 hayvan telef oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 60 küçükbaş hayvan telef oldu.

19 Şubat 2019 Salı 13:20
Gercüş’te 60 hayvan telef oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 60 küçükbaş hayvan telef oldu.


Gercüş’e bağlı Yakıtlı köyünde yaklaşık 15 gün önce hayvanlar arasında salgın bir hastalık ortaya çıktı. Hastalık yüzünden 60 küçükbaş hayvan telef oldu. Köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylülerden Hasan Güneş, "15 gün önce bu hastalık ortaya çıktı ve hastalığın ne olduğunu bilmiyoruz. 45 yaşına gelmişim ve böyle bir hastalığa denk gelmedim. Bu hastalık böyle devam ederse bütün hayvanlarımız ölecek" dedi. Güneş, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın Büyükşehirden Van Gogh’a saygı duruşu
    1. Aydın Büyükşehirden Van Gogh’a saygı..
    2. Ekrem İmamoğlu’nu gören vatandaştan..
    3. Honda, Türkiye'de devam edecek
    4. İki ülke karşı karşıya! 48 saat süre..
    5. CHP, Ankara Merkez Seçim Kurulu..
    6. Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde haciz..
    7. Besni’de okul hırsızları tutuklandı
    8. Bakanlık denetiminden Manisa..
    9. İHA muhabiri Sağlamdin, kendisini..
    10. TOSFED Başkanlığına iki aday
    11. "Spor alışkanlığını yaymak zorundayız"
    12. Ömer Günel kademe amirliği..
    13. Ekşi Sözlük’ün ambale yazarları bu..
    14. Piyasaya sahte para sürmek isteyen..
    15. Mozart’ın eserini duyan çöpünü..
    16. Öldürülen Avukat Geredeli’nin katiline..
    17. Ataşehir’de gece kulübüne silahlı..
    18. Murat Aydın: “Beykoz’da bacasız sanayi..
    19. Giresun’da muhtar adayından seçmene..
    20. Bursa sağlık yatırımlarıyla büyüyor
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü