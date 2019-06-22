Gercüş’te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldi Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde bulunan tarihi çeşmeden 15 yıl sonra su akmaya başladı.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde bulunan tarihi çeşmeden 15 yıl sonra su akmaya başladı. Çiçekli köyünde sondaj kuyusu açma çalışmaları nedeniyle 15 yıl önce kuruyan çeşmenin, kış mevsiminde yoğun yağışların ardından yeniden akmaya başlaması köylüleri sevindirdi.

Köy sakinlerinden Selami Altun, atalarından kalan çeşmenin 15 yıl önce kuruduğunu söyledi. Altun, 15 yıl aradan sonra çeşmelerinin yeniden akmasının tüm köyü sevindirdiğini belirterek, "15 sene önce bu çeşme kurumuştu. Kuraklığın etkisiyle bu çeşme kurumuştu normalde bu suyun akışı 100 metre ilerisinden geliyor. Büyüklerimiz, kuraklık döneminde bütün çeşmeler kururken bu çeşmenin kurumadığını söylerlerdi.Ama 15 sene önce bu vurulan sondajların etsiyle çeşmemiz kurudu. Elhamdülillah şuan aklamaya başladı. Bahçeleri ekip soluyabiliyoruz, artık fidanlar sulanıyor, hayvanlarımız rahatlıkla su içebiliyor" dedi.

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