0553 313 94 23

Gercüş’e 10 güvenlik korucusu alınacak

Batman’ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesine görev yapmak üzere 10 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:12
Gercüş’e 10 güvenlik korucusu alınacak

Batman’ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesine görev yapmak üzere 10 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.


Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, güvenlik korucularının hangi şart ve durumda alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Yolağzı Mahallesi 10 kişilik Güvenlik Korucusu alımı fiziki yeterlilik değerlendirme testi sonucunda Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığına alınacak korucular için koşu testi yapıldı. Koşu testine katılan 40 güvenlik korucusu adayından 10 tanesi test ve mülakatların ardından işe alınacaktır" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK, FETÖ'den ihraç edilenlerin sayısını açıkladı
    1. TSK, FETÖ'den ihraç edilenlerin..
    2. Tarihi türbede restorasyon çalışmaları..
    3. Memur-Sen’den çalışma hayatı ve terör..
    4. Gercüş’e 10 güvenlik korucusu alınacak
    5. ATM dolandırıcılarının oyununu..
    6. Cumhurbaşkanından Başkan Gürer’e ödül
    7. Yatılı öğrencilerden geri dönüşüm..
    8. FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına..
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. Antalyaspor Triatlon Takımı Alanya’dan..
    11. Hasan Çavuşoğlu: “Üzüntü içerisindeyiz”
    12. OSM’de İmam-ı Rabbani konuşuldu
    13. Büyükerşen’den Başkan Tunç Soyer’e..
    14. Borsa, günün ilk yarısında yatay..
    15. Fatih Işık: “Yolun sonu Avrupa”
    16. Horoz’un yüzü kendi evinde 5 haftadır..
    17. PSM Caz Festivali’nde Bobby McFerrin’e..
    18. Kyokushın Karate Turnuvası sona erdi
    19. "Standartlar Bebeğinizi ve Sizi Korur"..
    20. Rabat Vadisi'ne doğa gezisi
    21. İstanbul’da çetelerin..
    22. Proje Hazırlama, Yazma ve Yürütme..
    23. Mardin merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye darbe
    24. Yeni Başkan Zelenskiy’e Kırım çağrısı
    25. Akıncı Üssü davası
    26. Ayağını çapa makinasına kaptıran şahıs..
    27. Milli Savunma Bakanlığı: "14 terörist..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. (Özel) Nusret’in hakaret davasında..
    30. TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele..
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık