Gercüş’e 10 güvenlik korucusu alınacak Batman’ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesine görev yapmak üzere 10 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Batman’ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesine görev yapmak üzere 10 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, güvenlik korucularının hangi şart ve durumda alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Yolağzı Mahallesi 10 kişilik Güvenlik Korucusu alımı fiziki yeterlilik değerlendirme testi sonucunda Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığına alınacak korucular için koşu testi yapıldı. Koşu testine katılan 40 güvenlik korucusu adayından 10 tanesi test ve mülakatların ardından işe alınacaktır" denildi.

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