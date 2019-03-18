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Gercüş Kaymakamı Şekerci köy ziyaretlerini sürdürüyor

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18 Mart 2019 Pazartesi 14:28
Gercüş Kaymakamı Şekerci köy ziyaretlerini sürdürüyor

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakam Mevlüt Şekerci, köy ziyaretleri kapsamında kurum amirleri ile birlikte Yayladüzü köyünü ziyaret etti


Kaymakam Mevlüt Şekerci, Yayladüzü köyünü ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Kaymakam Şekerci, Yayladüzü köyüne 2018 yılında yapılan ve 2019 yılında yapılması planlanan kamu yatırımlarını anlattı. Tarımsal alanda yapılacak olan desteklemelerle ilgili vatandaşları bilgilendiren Kaymakam Şekerci, ardından köy okulunu ziyaret eden Kaymakam Şekerci, öğrenciler tarafından Türk bayrakları ile karşılandı. Okulun fiziki yapısında incelemelerde bulunan Kaymakam Şekerci, okuldaki öğrencilere hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:28
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