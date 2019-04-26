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Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci’den şehit ailesine ziyaret

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, şehit ailesine ziyarette bulundu.

26 Nisan 2019 Cuma 16:29
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci’den şehit ailesine ziyaret

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, şehit ailesine ziyarette bulundu.


Yolağzı Mahallesinde oturan şehit ailesini ziyaret sırasında Gercüş Belediye Başkan Vekili Ali Öner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut da Kaymakam Şekerci’ye eşlik etti. Şehit ailesinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Şekerci, "Siz bizlere şehidimizin emanetisiniz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:29
  1. doğa

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