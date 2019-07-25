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Gercüş Belediye Başkanı Günaydın’dan Dicle Elektrik’e ziyaret

Batman’ın Gercüş İlçe Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Dicle Elektrik Dağıtım ilçe şefi Gökhan Tan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:17
Gercüş Belediye Başkanı Günaydın’dan Dicle Elektrik’e ziyaret

Batman’ın Gercüş İlçe Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Dicle Elektrik Dağıtım ilçe şefi Gökhan Tan’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Yaklaşık bir saat süren ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, her iki kurumun çalışmaları ile ilgili sohbet edildi. Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Dicle Elektrik’in yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı. Koordinasyon içerisinde çalışmanın faydasına şirketlerinin de inandığını belirten Dicle Elektrik Dağıtım ilçe şefi Gökhan Tan ise, Gercüş’e büyük önem verdiklerini belirtti.


Ziyaret, Tan’ın bu güne kadar Dicle Elektrik tarafından ilçede yapılan ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi aktarmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:17
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