Yöneticilerimiz hep bir ağızdan faiz ekonominin bir gerçeği olduğunu ve faizsiz bir ekonomi düşünülemeyeceğini söylemekteler.

Ülke geneli yaklaşık bir yüz yıldan beri faiz hayatımızda bir gerçek olarak durmaktadır. Bütün ekonomik dengeler faizle beraber işlem görmektedir. Tabii burada anlamadığım faizsiz bir hayat isteyen insanların akıl sağlığının bozuk olduğundan dem vurmakta olanların varlığı.

Gerçekten faizsiz bir ekonomi düşünülemez mi?! Buradaki sıkıntı bizleri bu konuda farklı düşüncelerden uzak olunması lazım geldiğinden takınılan tavırlardır.

İlk dönem İslam’ın yaşandığı Asrı saadet döneminde ve Asrı saadet dönemine en yakın dönem olduğunda hemfikir olunan Osmanlılar zamanında faiz var mı?! El cevap bu dönemlerde faiz yok. Gerek Peygamberimiz ve gerekse Osmanlılar zamanında Halifeler faizsiz bir ekonomi uygulamaktaydılar. Ekonomik hayat faiz illetinden uzak tutularak yapılmaktaydı.

Demek oluyor ki faizsiz bir hayat mümkün. Bu faiz illetinden kimler nemalanmakta diye sorduğumuzda ortaya emperyal emel güden ülkeler olduğunu anlamaktayız. Yani Avrupa ve Amerika ihtiyaçlı ülkelere faizli para vererek onları kendilerine muhtaç hale getirmektedirler. İhtiyaçlı ülkeler aldıkları paralara karşılık bu paranın ödenmesi noktasında sıkıntı çektiklerinden bu alınan paralara karşılık olarak kendilerinin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kullanımını egemen güçlere vermektedirler. Bu noktada egemen güçler bir taşla iki kuş vurmaktadırlar. Hem parayı almaktalar hem de faizli para verilen ülkelerin tüm kaynaklarına konmaktadırlar. Örnek olarak Afrika’yı ve Türkiye’yi verebiliriz. Türkiye aldığı faizli kredilerin karşılığında milyarlarca dolar egemen güçlere faiz ödemesi yapmaktadır. Ayrıca madenlerimizin bazılarının da kullanımını onlara vermektedir. Faiz ekonominin bir gerçeği değildir. Faizle egemen güçler ihtiyaçlı ülkeleri baskı altına almaya çalışmaktadır. Güzel dinimiz İslam ekonomide faizden uzak durulmasını emretmektedir.