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Gerçeklerle yüzleşemediler! Başkan Erdoğan o anı hatırlatınca CHP ve İP’liler kaçtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz konuşması, Kocaeli Meydanı'ndaki CHP'lilerle İP'lileri rahatsız etti. Erdoğan, "Tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti." deyince, konuşmayı LED ekrandan izleyen CHP'li Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet ile İP'liler alanı terk etti.

16 Temmuz 2019 Salı 10:48
Gerçeklerle yüzleşemediler! Başkan Erdoğan o anı hatırlatınca CHP ve İP’liler kaçtı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da yaşananları CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde takip eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

'Bay Kemal tankların arasından Bakırköy'e geçti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti" deyince, bazı CHP'lilerle İP'liler gerçeklerle yüzleşemedi. Kocaeli Meydanı'nda dev ekrandan izledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız olan CHP'li Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet ile İP'liler alanı terk etti.

İP'li Başkan Şanbaz: Bugün kucaklayıcı olması lazımdı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan ile beraberindeki CHP'liler kimse ile konuşmadan alanı terk ederken, İP Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, "Bugün Milli Birlik Günü, bugün kucaklayıcı olması lazımdı." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:48
  1. CHP'li Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
  2. İP Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız

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