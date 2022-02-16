Gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerin kanını emmeyi amaçlayan emperyalistler, dünya üzerinde sömürülecek toplumları paylaşmada birinci ve ikinci dünya savaşlarında birbirlerine düştüler. Hürriyetçi ve demokrat geçinen ülkeler ile faşist ve komünist devletler, sömürme pastasından daha fazla pay almada sıcak çatışmaya yani savaşa başladılar. Günümüze göre sonuncusu olan 2. Dünya harbi bunların en acımasızı idi. Bir taraftan ABD, İngiltere, Fransa, Benelüks devletleri ve Sovyetler Birliği, diğer tarafta Almanya ve İtalya. Bu yazımda bu savaşın cephelerde yapılan sıcak çatışmalardan değil de, bundan çok çok daha önemli olan sinsi; psikolojik savaştan ve bunun mimarı olan Joseph Gobbels’ten bahsedeceğim. Hitlerin şeytanca bir düşüncesi olan bu sistemde Joseph Gobbels’in onlarca taktiklerinden birincisi; “Önemli olan iddiaların gerçeklere dayanması değildir, karşı tarafa zarar vermek için, iddianın sıkça tekrarlanması yeterlidir. Gerçekleri, işine yarar bir biçimde değiştirmekte tereddüt etme”!!!

Bu konuda uzman olan iblisin bu fitnesini, dünya savaşında değil de, güzel ülkem Türkiye’min atağa kalktığı 1950 yılından içinde olduğumuz 2022 senesinde içimizdeki ve dışımızdaki düşmanların sık sık kullandığını görüyoruz.

14 Mayıs 1950 yılının hemen ardından Demokrat Parti ve Menderes’e 1965’ten sonra Adalet Partisi ve Demirel’e, 1971 den sonra Milli Selamet Partisi ve Erbakan’a 1948’lerde başlayan Türkeş’e ve günümüzde Milliyetçi Hareket Partisi ve Bahçeli’ye, 1983’lerden sonra Anavatan Partisi ve Özal’a, Cumhurun 12. Reis’i Recep Tayyip Erdoğan’a atılan iftiralar, hakaretler, yalanlar bunun en bariz örnekleri. Haçlı, siyonist, masonik, küresel sermayenin ülkemde basın, TV kanalları, sinema, tiyatro, şarkı ve benzeri yollarla içimizdeki vatan hainlerini nasıl kullandıklarına şahit oluyoruz. Atilla İlhan’ın “Her ülkenin bir hain kontenjanı vardır, ama ülkemde bu kontenjan çok yüksek” dediği maşalarla, vatan sevdalılarının verdiği mücadele, dış düşmanlara karşı verdiği savaştan çok daha önemli hale geldi. Sonunda da bu hainlere karşı verilen direniş 15 Temmuz 2016’da sıcak savaşa dönüştü.

Bitti mi… Bitmedi… Sıcak savaşı 15 Temmuz’da kaybedenler, hemen ertesi gün soğuk savaşa başladılar ve yazımın başında bahsettiğim Hitlerin propaganda Bakanı Joseph Gobbels’in onlarca metodunu uygulamaya başladılar. Kalın sağlıcakla…