Gerçekler yüzüne vurulunca çılgına döndü: İşte İsmail Saymaz'ın o twitter paylaşımları

Habertürk canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Gazeteci Hilal Kaplan; program moderatörü Hülya Hökenek, Sözcü yazarı İsmail Saymaz ve Habertük'ün eski yöneticilerine ilişkin gerçekleri canlı yayında bir bir yüzlerine vurunca, çaresiz kalan Hökenek tarafından yayından alındı. Moderatör Hökenek, Kaplan'ı 'itibar suikastı' yapmakla suçlarken İsmail Saymaz da hakkındaki gerçekler söylenince çılgına döndü. Kaplan yayından alındıktan sonra konuşan Saymaz da Hökenek gibi Kaplan'ı suçlama yolunu seçti. Saymaz FETÖ'ye karşı tavrına ilişkin, "Ben bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzlerine konuşurken Hilal Kaplan sesini çıkartamıyordu. Ben İlhan Cihaner'i Hanefi Avcı'yı yazdığımda cemaatin gazetesinden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim ki? Hilal Kaplan kim olabilir?" dedi.

İsmail Saymaz kim ki?

Hilal Kaplan'ın gerçekleri yüzüne vurmasını hazmedemeyen Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'ın kabul etmediği twitter paylaşımları ise arşivdeki yerini koruyor. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Tarih: 18 Aralık 2014 - Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı güzellemesi

'Ekrem Dumanlı'nın 'silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' issiası ile suçlanmasının itibar edilecek bir yanı yok; bu yönde delil de yok."

Tarih: 5 Ocak 2015 - Teröristbaşı Gülen güzellemesi

"Fetullah Gülen'i densiz bir manken eskisiyle vurmaya çalışıyorlar. Bu kadar ciddiyetsizlik olmaz."

Tarih: 6 Şubat 2015 - Bank Asya güzellemesi

"Hem cemaatin bankasına el koy hem cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince 'kaos çıkarıyor' de. Bulaşık mahalle çocuğu."

Tarih: 15 Kasım 2015 - Samanyolu Tv güzellemesi

"Samanyolu grubunun uydudan çıkarılması, antidemokratik olduğu kadar, yüzlerce meslektaşın da işsiz kalması demek. Hak değil, adalet değil."