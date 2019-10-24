İmamoğlu'nun yalanı yine elinde patladı! 'Şaibe' dediği fotoğraf 1 yıllık çıktı!

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanlarına ilişkin ihale tartışılmaya devam ediyor.

Yanlış teklif verdi ortalığı ayağa kaldırdı!

İBB'nin yanlış hazırlanmış şartnameyle 100 bin TL teklif verdiği o depolar aylık 350 bin TL karşılığında özel bir şirket tarafından kiralandı.

Konuyla ilgili farklı iddialar ortaya atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihaleyi alan şirketin sahibi Hezarfen Danışmanlık'ın sahibi Hüseyin Avni Önder'in ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yer aldığı fotoğrafa atıfta bulunarak 'şaibe' iddiasını ortaya attı.

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Şaibe imasında bulundu!

İmamoğlu, "Artık o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir Sayın Bakan! Sizin makamınızda çekildiğiniz o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir. Şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız" ifadelerini kullandı.

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Fotoğraf 2018 yılına ait

İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları tarafından, "İhaleden birkaç gün önce çekildi" notuyla dolaşıma sokulan o fotoğraf 2018 yılına ait.

AK Parti Yalova Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ın Instagram hesabından paylaştığı o kare, 14 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oynadığı ünlüler-siyasiler futbol maçına bakanı davet etmek için giden heyete ait.

Söz konusu tarihte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı adaylığı bile açıklanmamıştı.