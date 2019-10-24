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İmamoğlu'nun yalanı yine elinde patladı! 'Şaibe' dediği fotoğraf 1 yıllık çıktı!

İBB'nin yanlış hazırlanan teklif nedeniyle elendiği Haydarpaşa ve Sirkeci gar ihalelerini kaybettikten sonra ortalığı ayağa kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "şaibe" iddiası ile bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta ihaleyi alan şirketin sahibi ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir arada görülüyordu. Ancak ihaleden önce diyerek servis edilen o fotoğrafın 1 yıl önce yani henüz İmamoğlu'nun İstanbul adaylığının bile söz konusu olmadığı bir tarihte çekildiği ortaya çıktı.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:14
İmamoğlu'nun yalanı yine elinde patladı! 'Şaibe' dediği fotoğraf 1 yıllık çıktı!

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanlarına ilişkin ihale tartışılmaya devam ediyor.

Yanlış teklif verdi ortalığı ayağa kaldırdı!

İBB'nin yanlış hazırlanmış şartnameyle 100 bin TL teklif verdiği o depolar aylık 350 bin TL karşılığında özel bir şirket tarafından kiralandı.

Konuyla ilgili farklı iddialar ortaya atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihaleyi alan şirketin sahibi Hezarfen Danışmanlık'ın sahibi Hüseyin Avni Önder'in ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yer aldığı fotoğrafa atıfta bulunarak 'şaibe' iddiasını ortaya attı.

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Şaibe imasında bulundu!

İmamoğlu, "Artık o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir Sayın Bakan! Sizin makamınızda çekildiğiniz o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir. Şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız" ifadelerini kullandı.

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Fotoğraf 2018 yılına ait

İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları tarafından, "İhaleden birkaç gün önce çekildi" notuyla dolaşıma sokulan o fotoğraf 2018 yılına ait.

AK Parti Yalova Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ın Instagram hesabından paylaştığı o kare, 14 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oynadığı ünlüler-siyasiler futbol maçına bakanı davet etmek için giden heyete ait.

Söz konusu tarihte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı adaylığı bile açıklanmamıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:14
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. sirkeci
  5. Haydarpaşa
  6. gar
  7. ihale
  8. Cahit Turhan

YORUM YAZ

  • NamyelüsNamyelüs7 sa önce
    Bu kadar yalandan sonra hala İmamoğlunu savunanlar var.İmamoğlu bile kendini savunamazken size ne oluyor?
  • Doğan MiraçDoğan Miraç8 sa önce
    Barış pınarı harekatı, adamı gündemden düşürdü ya, şimdi rüzgarı yakalamaya çalışıyor.......
  • Hakan AKBULUT Hakan AKBULUT 15 sa önce
    Yeni akit gazetesi haberciliği bu kadar olur. Yayınlasanayanlış yazılan teklifi. Görelim bakalım neresi yanlış.
  • Fatma Kartal Fatma Kartal 15 sa önce
    Eee bunun hangi dediği, yaptığı doğru ki
  • AYABEYAYABEY17 sa önce
    EĞER-HAYDARPAŞA ve SİRKEÇİ-GARI-İBB-ye-VERİLSEYDİ-HEPİMİZ-YARARLANIRDIK-İBB-SOSYAL –TESİS-KURAR-1ty- çayımızı içerdik-uçuz-kaliteli –yemeğimizi-yerdik
  • NurNur18 sa önce
    Chp demek yalan demek entrika demek tuzak demek beceriksizlik demek iftira demek günahın dibisiniz
  • huseyin huseyin 18 sa önce
    BUVASFIN BASTAN BERI BOS BIRI OLDUGUNU SOYLUYORUM VEDE SOYLEMEYE DEVAM EDICEM BU YALANLARI CIKINCA SU KOYDUĞUNUZ FOTOGRAFA BAYILIYORUM YA...
  • Ali HaydarAli Haydar19 sa önce
    Rezil oldu mu? Adamda yüz yok ki rezil olsun. Sürekli yalan söyleyen biri, rezillik onun için seviyedir.
  • Bükücü Bükücü 19 sa önce
    Şimdi bu yunanidisin yüzü yalan söyledi diye kızartmaz çünki utanma ar insana ait bir vasıftır
  • HayrettinHayrettin19 sa önce
    Bu salak onu seçen aklı evvellerin sorunu piar nı yapmayın.
  • hercaihercai20 sa önce
    II Murat, bu ne peki?''İhaleye İBB iştiraklerinin çağrılmadığı iddiası ile ortalığı ayağa kaldıran İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'ni yönetirken yakın arkadaşı Serdal Taşkın'ın 50 bin lira sermayeli şirketine 50 milyon liralık ihale verdi.''
  • Karamanlı Karamanlı 20 sa önce
    İbb çalışanı Adam bir senede nerelere gelmiş, bakanla görüşebiliyor, milyonluk şirket sahibi olmuş, büyük ihalelere giriyor, bütün bunlar normal, foto nun tarihi mi önemli. Manatası hikayesi gibi , para gitmemiş gelmiş diye, 5 liralık şirket gelen paralar 15 milyon dolar, ne iş yapıyor satıyor soran yok, para geldi diye normal oluyor. Herşeye kulp uyduruyoruz ya bravo...
  • hercaihercai20 sa önce
    Patolojik yalan makinesi bu Imamoglu!
  • ibrahimibrahim20 sa önce
    Hayrola yine bu adamla uğraşmaya başladınız, manşetlerden inmiyor.
  • hülyahülya20 sa önce
    İhaleyi alan firmanın sahibi ile ulaştırma bakanı aynı yerde oturuyorsa şaibenin kralı var demektir.resim isterse 5 yıl öncesine ait olsun.
  • SamiSami21 sa önce
    Yalan habere ağır cezalar getirilmeli. Bunlar bunu hep yapıyor.
  • dürüstdürüst21 sa önce
    O ZAMAN GEREKENİ YAPIN,KAŞINIP DURUYOR:Devlet idaresi duygusallık ve ihmali kaldırmaz!!!!!!!!!.
  • II.MuratII.Murat21 sa önce
    Ulan alcaklar,2 yil önce IBB de calisip 3000Tl.alan birisi ,2 sene sonra Milyonluk ihaleyi nasil alir?Bunun cevabini verin?
  • furkanifurkani21 sa önce
    HASAN DENILEN BEYINSIZ LARPUZ SENDE KENDINI ONLARA KAPTIRMISSIN VE UCURUMA GIDIYORSUN ONLARIN GELECEGI AYNI SENINKI GIBI OLACAK CHP NIN GELECEGI YOK SENINDE OLMAYACAK HASAN BEY KARPUZU.
  • SINCOSINCO21 sa önce
    BU EKREM DENILEN ERMENI YUNAN KARISIMI CASUSA HANGI SEREFSIZLER OY VERDI VE BURAYA KADAR GELDI BUNLARIN NE DINI NE VATANI VAR BUNLARA OY VEREN NAMERTLER ELBET BUNUN HESABINI ÖDEYECEKLERDIR.
  • SahinSahin21 sa önce
    Ya istanbullular basiniza bu at hirsizini bela aldiniz.simdi kurtulun kurtulabiliyorsaniz.siz cem uzanada oy vermistiniz demi.4.5 sene daha sabredin az kaldi
  • Leyla Leyla 21 sa önce
    Görülen köykavuz istemez hamamoglu acemi şoför gibi hergün Oraya buraya toslarkenpek yakında bir gün kayyuma toslayacak çünki bukadar kasintının sonu bu olsa gerek.meydanlarda atıp tutuyordu meğer boş cuvalmis
  • Nasri Nasri 21 sa önce
    Yanlış başlık.. yüzsüzler rezil olmaz ki
  • fetösavarfetösavar21 sa önce
    basit abicim basit...
  • hasan bağnazhasan bağnaz21 sa önce
    cık. bu yama o yırtığı kapatmaz...müslümanlara yakışmayan haberler bunlar...kalitemiz düşüyor. artık sıradan bir sekülerle muhafazakarlar arasında fark kalmadı. erdemimizi yitirdik...chp nin oylarının yükselmesi kanatimce chp nin düzelmesinden değil, muhafazakarların onlara benzemesinden kaynaklanıyor. kim ne derse desin GELECEK CHP NİN!
  • DEMİR DEMİR 21 sa önce
    Ne rezil olması bunların yüzünde timsah derisi var hiç kızarırdı yüzleri yüzüne tükürsen yağmur yağar ya bunlarınki ne B.K çalsan esans sanırlar
  • sukrusukru21 sa önce
    Şimdi Ekrem müdâfa öyle utanır öyle utanır,ki bir hafta sokağa çıkmaz.Şaka şaka,bu adamda utanacak bir yüz gören varmı acaba.
  • AhmetAhmet21 sa önce
    Ben böyle bir insan görmedim sürekli yalan sürekli iftira kemal den iyi ders almış galiba yahu bir ihaleye nail basvurulur onu bile beceremedim insan istanbulu yönetmeye çalışıyor hadi ekrem sen sütünü içte uyu rüyamda hdp liler le has rol sabh uyandığında bugün n yalan söylesem günde gelsem diye ho k kabızlık dusun
  • hakikathakikat21 sa önce
    bu ne yalançı bir adam
  • DADAŞDADAŞ21 sa önce
    çamur çamur başka işleri yok algı ustası bunlar

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