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Katilin nefret manifestosu saldırıdan 10 dakika önce Başbakanlık ofisine gönderilmiş!

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentindeki iki camiye saldıran teröristlerden Brenton Harrison Tarrant'ın hazırladığı ifade edilen nefret manifestosunun 49 Müslümanın şehit edildiği terör saldırısından 10 dakika önce Yeni Zelanda Başbakanlık ofisine gönderildiği ortaya çıktı.

17 Mart 2019 Pazar 06:55
Katilin nefret manifestosu saldırıdan 10 dakika önce Başbakanlık ofisine gönderilmiş!

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Başbakanlık Ofisi, terörist Tarrant'ın hazırladığı "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifestonun bir kopyasının saldırıdan 10 dakika önce elektronik posta yoluyla kendilerine ulaştığını teyit etti. 

Nefret manifestosunun Başbakanlık Ofisi dışında, aralarında ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, Parlamento Sözcüsü Trevor Mallard ile çok sayıda yerli ve yabancı basın organının bulunduğu 70 kadar farklı alıcıya iletildiği belirtildi.

Başbakanlık Sözcüsü kendini savundu

Habere göre, Yeni Zelanda Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, saldırının nefret manifestosunda "yaşanmış" gibi anlatıldığı bilgisini paylaşarak, "Elektronik posta, saldırının nedenlerini ortaya koyuyordu. 'Bunu yapmak üzereyim' gibi bir şey demiyordu. Saldırıyı durdurmak için bir fırsat yoktu." ifadelerini kullandı.

Nefret manifestosunun Başbakanlık Ofisinin yönettiği elektronik posta hesabına gönderildiğini kaydeden Sözcü, ofisteki görevlinin bunu "standart prosedürleri" uygulayarak parlamentonun güvenlik birimine ilettiğini ardından da polise gönderildiğini bildirdi.

Nefret manifestosunda göçmen ve Müslüman karşıtı ifadelerin yanı sıra Türkiye ve Türklere yönelik tehditler bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kişi suikast listesinde yer alıyordu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 06:54
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  • Ali Ali 19 dk önce
    Hepsi ayni it iti isirirmi Allah cc insallah en yakin zaman da hepsinin cezalarini verir

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