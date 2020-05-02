Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in (sav) O’nun kulu ve Peygamberi olduğuna ve O’nun getirdiği tüm emir ve yasaklara yürekten inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye mü’min denir. Bir başka ifade ile Mü’min, Allah Teâlâ’nın tek olduğunu, O’nun dışında ibadete layık olan hiç bir ilâhın bulunmadığını, ibadetin yalnızca O’na yapılacağını kalben tasdik edip bunu da açıkça gösteren kimsedir. Zira Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de mü’mini şöyle tarif etmektedir:

“Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. Allah’ın âyetleri onlara okunduğu zaman imanlarını kat kat artırır ve sadece Rablerine güvenirler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. İşte gerçek mü’minler onlardır. Onlar için Rableri nezdinde dereceler, mağfiret ve güzel rızık vardır” (Enfâl-2,4).

Bir başka âyet-i kerimede ise;

‘O müminler ki, Allah’a verdikleri söze sadık kalırlar. Onlar, Allah’a vermiş oldukları sözden asla dönmezler. Allah’ın, korunmasını emrettiği bağı korurlar. Onlar, Rablerine saygıda kusur etmezler. Hesabın hüsran ile sonuçlanmasından korkarlar’ buyurulmaktadır. (Ra’d-20,21)

HER ŞEYİYLE ÖRNEK...

Peygamber Efendimiz (sav) de, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Peygamberimiz (sav)’in dilinden işte mü’min:

¥ Mümin, her şeyden önce teslimiyet ve sadakat sahibidir. O, tıpkı altın gibi değerlidir. (Ahmed b. Hanbel)

¥ Mümin, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişidir. (Buhari)

¥ Mümin, türlü musibetlerle imtihan edilse de yıkılmaz, ayakta kalır. (Buhârî)

¥ Mümin, bir delikten iki defa ısırılmaz. (Buhari)

¥ Mümin, güzel koku satan aktar gibidir. (Taberani)

¥ Aldatan bizden değildir. (Müslim) Hadisi şeriflerden anlaşılacağı üzere mü’min aldatmaktan ve aldanmaktan Allah’a sığınır. Mü’minin dilinden kötü ve yalan sözler, onur kırıcı ve gönül yaralayıcı ifadeler dökülmez. Mü’min, gönlünü, zihnini başkalarına esir etmez. Mütevazı kişidir mümin. Yaratılanı sırf Yaratandan ötürü sever.

Cenab-ı Hakk samimi mü’mini şöyle nitelendiriyor: “Müminler ancak Allah’a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.”

(Hucurat-15)

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.” (Tevbe-71)

ASLA TAVİZ VERMEZ

Mü’min her şart ve durumda “Allah’dan geldik ve yine O’na döneceğiz” diyerek inancından asla taviz vermez. Hayatı tevhid ve tebliğ yolunda meşakkatlere göğüs gererek geçen Sevgili Peygamberimiz de hicret esnasında Sevr Mağarasında Allah’a sığınmıştı. Mağaranın ıssızlığında Sâdık dostu Ebû Bekir’e “....Üzülme! Endişelenme! Zira Allah bizimle beraberdir....” (Tevbe-40) diyerek güven telkin etmişti. Bize düşen, Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla bezenmektir.