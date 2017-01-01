Gerçek kampanyaları takip edin

Son 10 yıldır gerçekleştirilen konut satış kampanyalarında çoğu kez ‘ucuzluk’ mottosu öne çıkarılarak sonuç alınmaya çalışıldı. Ancak kampanyalarda zamanla inandırıcılığın kaybolması tüketicileri farklı sorulara da cevap bulmaya itti. İster oturumcu olsun ister yatırımcılar farklı seçenekli kampanyalar yerine artık dairenin gerçek fiyatının üzerine giydirilen rakamları net olarak öğrendikten sonra karar veriyor. Gerçek fiyat ne ise onu söyleyen firmalara olan ilgi artıyor. Firmalar, minimum yüzde 5 peşinat talep ettikleri kampanyalarda müşterilerine çoğu kez giydirilmiş fiyatlar teklif ediyor. Vade sayısı arttıkça fiyatta da şişiyor. Bu nedenle peşin alımların her zaman avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yolla yüzde 25’lere varan oranda önemli bir indirim sağlayarak sonuca varmak mümkün.