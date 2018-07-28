Gerçek bir vakıf üniversitesiyiz

7 yerleşkesiyle adeta İstanbul’u kuşatan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, bu yıl da kapılarını aday öğrencilerine yeniliklerle açacak. Her biri ulaşım açısından kolay ve İstanbul’un 6 ayrı ilçesinde bulunan tarihi binalara sahip yerleşkelerde eğitim-öğretimini devam ettiren üniversitenin gerçek bir vakıf üniversitesi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Musa Duman, "Kuruluşumuzdan bugüne ülkemizin eğitimli, yetişmiş insan birikimine yeni değerler kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Mütevelli Heyet Başkanlığını İsmail Gerçek’in üstlendiği üniversitenin 2010 yılında ilk öğrencilerini kabul ettiğini belirten Prof. Dr. Musa Duman yerleşkelerle ilgili şu bilgileri verdi: Fatih Yerleşkesi (İslami İlimler Fakültesi), Küçükçamlıca Yerleşkesi (İngilizce Hazırlık Okulu), Topkapı Yerleşkesi (Yenikapı Mevlevihânesi) (Arapça Hazırlık Okulu), Haliç Yerleşkesi (Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu), Kandilli Yerleşkesi (Güzel Sanatlar Fakültesi), Üsküdar Atik Valide Külliyesi Yerleşkesi (Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi) ile İstanbul’un 7 noktasında üniversitemizi konumlandırdık. Öğrencilerimiz ulaşım konusunda hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Barınma konusunda da her yıl geliştirdiğimiz yeni çözümler ürettik. Sosyal imkânların yanı sıra burs ve yurtdışı eğitim fırsatları da sunuyoruz. Tanıtım günlerinde aday öğrencileri yerleşkelerimize bekliyoruz.’’

Duman üniversitelerini diğerlerinden farklı kılan özellikleri de şöyle sıraladı: "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin diğer vakıf üniversitelerinden farkı; burs imkânları, akademik kadrosu ve âdeta İstanbul’u kuşatan yerleşke imkânına sahip olmasıdır."

ZENGİN BURSLARIN ÜNİVERSİTESİYİZ

Üniversite öğrencilerine farklı katagorilerde burs imkânları sunduklarını söyleyen Duman, şu detayları verdi:

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSLARI

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan; birinci sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere yüzde 25, ikinci sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere yüzde 20, üçüncü sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere yüzde 15 tercih bursu veriliyor.

YKS DERECE VE ÖĞRENİM BURSLARI

2018 ÖSYM puanı ile Türkiye genelindeki sıralamaya göre; İlk 3000 içinde yer alan öğrencilere 1000 lira, 3001-6000 arasında yer alan öğrencilere 750 TL, 6001-10000 arasında yer alan öğrencilere 500 lira, 4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere aylık burs veriliyor. Kendi alanında en yüksek YKS puanı ile Hukuk Fakültesini kazanan ilk 15 öğrenci ile Mimarlık Bölümünü kazanan ilk 10 öğrenciye 4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere aylık 500 TL burs veriliyor. Bilim Tarihi bölümünü kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere, gerekli koşulları sağlamaları halinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından burs veriliyor.

HAFIZLIK BURSU DA VAR

2018 YKS sonuçlarına göre Bilim Tarihi bölümüne; en yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1000 lira, en alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 500 lira, bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere 750 TL, 4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere aylık burs ödemesi yapılıyor. Ayrıca İslami İlimler Fakültesine kısmen burslu olarak yerleşen öğrencilerden, Hafızlık diploması olanlara yüzde100 burs indirim uygulanıyor.

FAKÜLTE VE MERKEZLERİ İLE ÖNDE

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde tercih yapacak olan adaylar için ilk adımda önemli olan akademik birimler ise şunlar:

FAKÜLTELER:

Edebiyat Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı –Tarih -Psikoloji -Bilim Tarihi

Eğitim Fakültesi: Okul Öncesi Öğretmenliği -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık -Türkçe Öğretmenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi: Geleneksel Türk Sanatları -Grafik Tasarım

İslami İlimler Fakültesi: (Yüzde 100 Arapça)

Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği - Biyomedikal Mühendisliği -İnşaat Mühendisliği - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Hepsinde eğitimin yüzde 30’u İngilizce)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Mimarlık- İç Mimarlık (İkisinde de eğitimin yüzde 30’u İngilizce)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: (Kuruluşu tamamlandı ancak bu yıl öğrenci almayacak)

Hukuk Fakültesi



MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu - Mimari Restorasyon

Meslek Yüksek Okulu: Adalet (I. ve II. Öğretim) -Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (I. ve II. Öğretim) - Çocuk Gelişimi (I. ve II. Öğretim)