'Gerçek Atatürkçüler Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiler mi?'

Yeni genç nesiller pek hatırlamaz; ama yaşı müsait olanlarımız çok iyi hatırlayacaklardır. 1990’larda yapılan seçimlerde, (CHP % 3’lere yeni barajın altına düştü.) O, yıllarda SHP kurulmuş ve Erdal İnönü PKK’lıları meclise taşıdığı için, CHP’nin vatansever, gerçek Atatürkçü tabanı SHP’yi de kısa sürede siyaset sahnesinden silmişlerdi…

Evet, CHP’nin siyasetten kaynayan tabanında yükselen seslere bakılacak olursa; 1991’den 1999 kadar 9 yıl boyunca devletin SSK kurumunu 9 yıl boyunca zarara sokmuş ve CHP Genel Başkanı olduğu günden şimdiye kadar, girdiği 11 seçimi kaybetmiş ve CHP’yi %33’lerden % 25’lerin altına düşürmüş olan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı; CHP’nin vatansever, gerçek Atatürkçü tabanı artık yeter deyip seslerini yükseltmeye başladılar..



Geçmişte görev yaptığı bürokraside yaptığı görevlerde hiç bir başarısı olmayan, SSK kurumunun genel müdürü iken kurumu 9 yıl boyunca zarara sokan ve CHP’de siyasete girip daha sonra Deniz Baykal’a kurulan FETÖ’cü kaset komplosunda, ben başkanlığı düşünmüyorum, deyip, üç gün sonra Baykal’ın koltuğuna oturan, CHP Genel Başkanı olduğu günden bu yana 11 seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP’nin vatansever, gerçek Atatürkçü tabanı artık kesin olarak istemiyorlar ve önümüzdeki 2023 seçimlerinde üzerinin çizildiği söyleniyor CHP çevrelerinde…



Devletteki bürokratik hayatından olsun veya 11 yıllık siyasi hayatında olsun en ufak bir başarısı olmayan ve bütün bu başarısızlıklarını örtbas etmek için, bu ülkede (40 yıldır asker, polis, korucu ve vatandaşlarımız olmak üzere, en az 50 bin insanımızı şehid eden) PKK, PYD, YPG’ye terör örgütü diyemeyen Kılıçdaroğlu’na karşı artık CHP’nin, Atatürkçü tabanı Kılıçdaroğlu’nun üzerini çizmeye karalı olduğu söyleniyor…



Mütemadiyen yalan üzerine bir siyaset üslubu bina edip her seçimi kaybeden, PKK’nın gölgesinde siyaset yapan HDP ile kol kola girip, terör karşısında devletin bekasını hiç gözetmeyen Kemal Kılıçdaroğlu; bütün uyarılara gözlerini ve kulaklarını kapatmış, HDP ile kol kola adeta devlete karşı direnmeye çalışıyor.

Mesela bir önceki hafta gördüğünüz gibi, mecliste sınırlarımızı korumak için ve sınırımızda bir PKK terör devletinin kurulmaması için yapılan (Tezkere) oylamasına hayır diyen CHP ve Kılıçdaroğlu’nun biletinin (CHP’nin vatansever gerçek Atatürkçü tabanı tarafından kesileceği yoğun şekilde CHP kulislerinde söyleniyor…)



Selam ve Saygılarımla…