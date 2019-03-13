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Gerçeğini aratmayan heykeller Diyarbakır'da görücüye çıktı

İstanbul'daki müzeden getirilen, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e, Kemal Sunal'dan Angelina Jolie'ye kadar tarih, siyaset, sanat ve bilim dünyasından 46 şahsiyetin bal mumu heykeline vatandaşlar ilgi gösterdi- Müzede, Rus siyaset adamı Josef Stalin tarafından mezarlarından çıkarılarak kemik ölçümlerine göre yaptırılan, Timurleng ve Korkunç Ivan'ın bal mumu heykelleri de yer alıyor

13 Mart 2019 Çarşamba 15:25
Gerçeğini aratmayan heykeller Diyarbakır'da görücüye çıktı

DİYARBAKIR (AA) - İstanbul'daki müzeden getirilen, devlet adamları ve sanatçıların bal mumu heykelleri Diyarbakır'da ziyarete açıldı.

İstanbul Balmumu Heykel Müzesi'nden getirilen, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e, Kemal Sunal'dan Angelina Jolie'ye kadar tarih, siyaset, sanat ve bilim alanında öne çıkan 46 şahsiyetin bal mumu heykeli bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı.

Ziyaretçileri adeta tarihe yolculuğa çıkaran heykeller ilgi odağı oldu.

Müzenin açılışında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Balmumu Müzesi Kurucusu Jale Kuşhan, 1999 yılında Rusya'da bir bal mumu müzesi gezisinden etkilenerek Türkiye'de de böyle bir müze açma isteği duyduğunu ve yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye'nin ilk bal mumu müzesini kurduğunu söyledi. Talep üzerine eserleri Diyarbakır'da da sergileme kararı aldıklarını ifade eden Kuşhan, dünyada sadece Türkiye'deki bal mumu müzelerinde bire bir rehberlik hizmeti verdiklerini, görsel sunumun yanında tarihi anlatımla da ziyaretçilerin bilgi sahibi olmasını sağladıklarını belirtti.

Kuşhan, özellikle öğrenciler için tarihe yolculuk imkanı sunan serginin öğretici yanı da bulunduğuna işaret ederek "Bizi dikkatle dinleyen bir öğrenci, sınavlarda mutlaka ama mutlaka ilgili soruları çözer. 'Üniversite sınavında sayenizde soruyu doğru cevapladık.' diye teşekküre gelenler de oluyor. Popüler sanatçılar olduğu gibi daha çok da tarihi şahsiyetler mevcut." dedi.

Müzede tarih, siyaset, sanat ve bilim alanında öne çıkan 46 şahsiyetin bal mumu heykelinin yer aldığını dile getiren Kuşhan, heykellerin gözlerinin protez, saçlarının ise gerçek olduğunu, bir heykelin 8 ile 15 sanatçı tarafından yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonrasında ortaya çıkarıldığını aktardı.

- Timurleng'in heykeli kemik yapısı incelenerek yapıldı

Sergide yakın zamanda yapılan heykellerin yanı sıra Rus siyaset adamı Josef Stalin tarafından yaptırılan eserlerin de bulunduğuna işaret eden Kuşhan, şöyle konuştu:

"Örneğin Timurleng ve Korkunç Ivan'ın heykelleri Stalin döneminde, özel emriyle mezarları açılıp kemik yapıları incelenerek çalışıldı. Stalin bu iki şahsiyetin kafa yapılarını inceletmek istemiş ve mezarlarını açtırmıştır. Hatta Timurleng'in mezarı açılırken Özbekistan'ın Semerkant şehrinde halk ayaklanmıştır. Halk protesto gösterileri yapmış ama mezar yine de açılmıştır."

Kuşhan, müzenin nisan ayı sonuna kadar ziyarete açık olacağını kaydetti.

- "Çok gerçekçi ve heyecan verici"

Öğretmenleri ile sergiyi gezmeye gelen 5. sınıf öğrencisi Elif Cangül, heykellerden önce çok korktuğunu sonrasında ise çok etkilendiğini söyledi. Heykellerin gözlerinin gerçeğinden farksız göründüğünü dile getiren Cangül, müzeyi gezdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Heykelleri çok gerçekçi bulduğunu anlatan 6. sınıf öğrencisi Şeyhmuz Polat, "İlk başta çok korktum. Kaşları, burnu, gözleri çok gerçekçi. Renkleri biraz soluk. En çok Atatürk'ün heykelini beğendim. Hürrem Sultan ve çocuğunu gördüm. En gerçekçisi de Putin olmuştu." diye konuştu.

Türkçe öğretmeni Necat Uslu da sergiyi öğrencilerin görmesini çok istediklerini aktararak "Bizi çok şaşırtan şeylerle karşılaştık. Şu anda Dostoyevski ile yan yanayım ve o bir dünya edebiyatçısı. Onu canlı görüyorum gibi çok gerçekçi." şeklinde konuştu.



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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:25
  1. Angelina Jolie
  2. balmumu heykel
  3. Diyarbakır
  4. Fatih Sultan Mehmet
  5. Kemal Sunal
  6. Mustafa Kemal Atattürk
  7. STALIN HEYKELI

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