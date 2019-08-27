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Samsun'da esnafa sahte para veren çift yakalandı

Samsun'un Ayvalık ilçesinde, esnafa sahte para verdikleri iddia edilen karı-koca gözaltına alındı.

27 Ağustos 2019 Salı 07:26
Samsun'da esnafa sahte para veren çift yakalandı

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir esnaftan gelen ihbar üzerine harekete geçti, sahte para soruşturması başlattı. Takibe başlayan ekipler, çevredeki 8 esnafa verildiği tespit edilen çok sayıda 100 TL'lik sahte banknot ele geçirdi.

Bölgedeki 29 güvenlik kamerasına da el koyarak inceleme başlatan polis ekipleri, kısa sürede eşkallerini belirlediği şüpheli F.T.(36) ve eşi S.T.'yi (40), yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, sorgusunda paraların sahte olduğundan haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Seri numaralarının aynı olduğu saptanan sahte paraların ise gerçeğine birebir benzediği ve ayırt edilmekte güçlük çekildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 07:26
  1. sahte para
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