George H. W. Bush kimdir? Irak'ın baş belası ABD eski Başkanı Bush öldü!

Irak’ın işgal edilmesinin en büyük müsebbibi olan ABD’nin 41. Başkanı aynı zamanda ABD’nin 43. Başkanı Bush’un da babası olan George H. W. Bush 94 yaşında öldü. Irak'ın bölünüp parçalanmasına neden olan kişi George H. W. Bush kimdir?

George Herbert Walker Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı George W. Bush'un babasıdır. 1924 yılında doğan George H. W. Bush'un babası da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda senatör olarak görev yaptı. Siyasi yaşamına 1967 yılında ABD Temsilciler Meclisi Teksas üyesi olarak başladı. 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Elçisi olarak görev yaptı. 1976 yılında CIA'nın genel müdürü oldu. 1981 yılında da Başkan Ronald Reagan'ın yanında Başkan Yardımcısı seçildi. 1988 yılındaki genel seçimlere Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katıldı. Demokrat Parti'nin adayı Yunan asıllı Michael Dukakis'i yenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan seçildi. 4 yıl süreyle başkanlık yaptıktan sonra 1992 seçimlerinde Demokrat Partinin adayı Bill Clinton'a karşı seçimi kaybederek siyasi yaşamına nokta koydu.

Bush Irak'ın parçalanması için elinden gelen her şeyi yaptı

George H. W. Bush'un başkanlık döneminin en önemli olayı 1990 yılında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesi ve buna karşılık olarak George H. W. Bush'un birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden aldığı destekle Kuveyt'e müdahale ederek Irak ordusunu zorla Kuveyt'ten çıkartmasıdır. 1990-1991 Körfez Savaşı diye bilinen bu savaştan sonra 12 yıl süreyle Irak'a ambargo uygulanmış ve Irak'ın kuzey bölgesindeki hava sahanlığında Irak'a ait uçakların uçması kısıtlanmıştır.