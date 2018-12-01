0553 313 94 23

George H. W. Bush kimdir? Irak'ın baş belası ABD eski Başkanı Bush öldü!

Irak’ın işgal edilmesinin en büyük müsebbibi olan ABD’nin 41. Başkanı aynı zamandaABD’nin 43. Başkanı Bush’un da babası olan George H. W. Bush 94 yaşında öldü. Irak'ın bölünüp parçalanmasına neden olan kişi George H. W. Bush kimdir?

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:08
George H. W. Bush kimdir? Irak'ın baş belası ABD eski Başkanı Bush öldü!

Irak’ın işgal edilmesinin en büyük müsebbibi olan ABD’nin 41. Başkanı aynı zamanda ABD’nin 43. Başkanı Bush’un da babası olan George H. W. Bush 94 yaşında öldü. Irak'ın bölünüp parçalanmasına neden olan kişi George H. W. Bush kimdir?

George Herbert Walker Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı George W. Bush'un babasıdır. 1924 yılında doğan George H. W. Bush'un babası da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda senatör olarak görev yaptı. Siyasi yaşamına 1967 yılında ABD Temsilciler Meclisi Teksas üyesi olarak başladı. 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Elçisi olarak görev yaptı. 1976 yılında CIA'nın genel müdürü oldu. 1981 yılında da Başkan Ronald Reagan'ın yanında Başkan Yardımcısı seçildi. 1988 yılındaki genel seçimlere Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katıldı. Demokrat Parti'nin adayı Yunan asıllı Michael Dukakis'i yenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan seçildi. 4 yıl süreyle başkanlık yaptıktan sonra 1992 seçimlerinde Demokrat Partinin adayı Bill Clinton'a karşı seçimi kaybederek siyasi yaşamına nokta koydu.

Bush Irak'ın parçalanması için elinden gelen her şeyi yaptı

George H. W. Bush'un başkanlık döneminin en önemli olayı 1990 yılında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesi ve buna karşılık olarak George H. W. Bush'un birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden aldığı destekle Kuveyt'e müdahale ederek Irak ordusunu zorla Kuveyt'ten çıkartmasıdır. 1990-1991 Körfez Savaşı diye bilinen bu savaştan sonra 12 yıl süreyle Irak'a ambargo uygulanmış ve Irak'ın kuzey bölgesindeki hava sahanlığında Irak'a ait uçakların uçması kısıtlanmıştır.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:08
  1. George H. W. Bush kimdir?
  2. George Herbert Walker Bush saddam hüseyin
  3. George Herbert Walker Bush öldü mü
  4. George Herbert Walker Bush öldü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı yelekliler kimler amaçları ne?
    1. Sarı yelekliler kimler amaçları ne?
    2. ECE, Türk markalarını Avrupa’ya..
    3. Meteorolojiden hafta sonu uyarısı
    4. Özür dileriz çok sayın Ergenekoncular!
    5. Toyota’da görev değişimi
    6. Ülker’e çevre ödülü
    7. 10 ilde FETÖ operasyonu
    8. Bakanlıktan güvenlik kamerası açıklaması
    9. Film gibi olay! Yer: Adana... Damadına..
    10. Süleymaniye 2.9 milyara yenileniyor
    11. Galatasaray derbide Beşiktaş'a konuk..
    12. Güvenlik kamerası görüntüsü..
    13. Konya'da feci kaza! Ölüler var
    14. George H. W. Bush kimdir?
    15. Kara yollarında son durum
    16. Günün âyet ve hadisi
    17. AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması başladı
    18. "Zillet ittifakına karşı Cumhur..
    19. Suriyeli Cemal'e saldıran İngiliz..
    20. Kılıçdaroğlu'nun Almanya günlüğü! Önce..
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış