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George Bush'tan Obama'ya sevgi gösterisi

ABD'de geçtiğimiz hafta beyin kanseriyle nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Arizona Senatörü ve eski başkan adaylarından John McCain' için, dün Washington Ulusal Katedrali’nde cenaze töreni düzenlendi.

02 Eylül 2018 Pazar 13:17
George Bush'tan Obama'ya sevgi gösterisi

Siyaset sahnesinde görmeye hasret kaldığımız anlar, geçen hafta hayatını kaybeden ABD’li siyasetçi John McCain’in cenaze töreninde yaşandı. Washington Ulusal Katedrali’nde 80 yaşında hayatını kaybeden McCain için düzenlenen cenazeye ABD’nin eski başkanlarından George W. Bush ve Barack Obama eşleriyle katıldı. McCain’in vasiyeti üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın katılmadığı cenaze töreninde eski başkanlar kısa konuşma yaparak Arizona senatörü McCain’i andı.

Konuşma sırası McCain’in kızı Meg’e geldiğinde ise Trump’ın kulakları bir hayli çınlamış olsa gerek… Zira Meg McCain, Donald Trump’ın “ABD’yi yine harika yapalım” hareketini eleştirdi. McCain, “ABD’yi yeniden harika yapmaya gerek yok. ABD zaten harika” yorumunu yaptı.

Konuşmalar sırasında TV’lere yansıyan bir görüntü ise dünya siyaset sahnesinde eksikliğini her an hissettiğimiz hoşgörü ve samimiyeti gözler önüne serdi ve sosyal medyada gündem oldu. Konuşmalar sırasında ön sırada oturan Obamalar ve Bushlar’a yakın çekim yapan kameralar ilginç bir ana tanıklık etti. Yan yana oturan eski başkan Bush ve eski First Lady Michelle Obama arasında yaşanan olay aslında samimiyetin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, eşi Laura Bush’un elinden bir şekerleme alarak “çaktırmadan” Michelle Obama’nın eline adeta bir baba edasıyla veriyor. Bu sırada Michelle Obama da bu jest karşısında gülümserken, Barack Obama ve Laura Bush da ikili arasındaki duruma tebessüm etti.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken bazı kullanıcılar, “Son günlerde gördüğümüz en sevimli olay”, “Siyaset gelip geçici dostluklar kalıcı”, “Bush ve Obama seyahat programı yapsa izlerim”, “Bush ile Obama arasında yaşananlar bu ülkeye olan inancımı kuvvetlendirdi” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

(Sözcü)

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 13:17
  1. George W. Bush
  2. Barrack Obama
  3. Michelle Obama
  4. Donald Trump
  5. John McCain
  6. Cenaze töreni
  7. Bush'tan Obama'ya jest
  8. dikkat çeken görüntüler
  9. ABD
  10. ABD eski başkanları

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