Gentile Bellini kimdir? Ne zaman yaşadı eserleri neler?

Gentile Bellini zamanında Fatih Sultan Mehmet'in meşhur portresini çizmişti ve bu sayede ülkemizde konuşulmaya başlandı.

Gentile Bellini kimdir?

İtalyan Rönesans Ressamı Gentile Bellini 1430’da Venedik’te doğdu.

Venedik’in en tanınmış sanatçı ailelerinden biri olan Bellini ailesinden Jacopo Bellini’nin oğludur. Önceleri etkisinde kaldığı eniştesi Mantegna ile çalıştı.

Venedik resim sanatının temel karakterinin oluşmasında çok önemli bir yeri olan Bellini ailesi, çalışmalarına, rakip Vivarini ailesinden etkiler de yansıtmıştır. Böylece iki aile, Venedik resmini 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar en üst seviyeye taşımışlardır.

Sık sık kardeşi Giovanni ile birlikte çalıştı ancak üstün tekniğine rağmen kardeşinin düzeyine ulaşamadı. 1479’da Venedik sarayının ressamı oldu.

Bir dönem, Venedik tarihi temalı bir seri tablo çalışan Bellini Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet’in davetlisi olarak İstanbul’a gelir. Bir sene kadar burada çalıştı. Venedik’e dönünce (1480) Scuola di San Marco Barbarigo’nun süslemelerinde çalışmaya başladı.

Venedik dükası Marco Barbarigo’nun (1487) ve Duka Agostino’nun (1493) portrelerini yaptı. Gentile’nin resim kompozisyonlarında figürün merkezi bir önemi vardır. 15. yüzyılın ikinci yarısına ait on kadar münferit çalışması bulunan Gentile, bol figürlü dinsel sahnelerin yanısıra portre de çalışmıştır.

Resimlerinde, Rönesans resminin en önemli özelliklerinden biri olan öykülemeye dayalı betimlemeyi, başarılı bir biçimde uygulamıştır. Vasiyetinde kardeşinden tamamlanmamış tablolarını bitirmesini istemiştir.

Gentile Bellini'nin eserleri