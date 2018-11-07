Genk Beşiktaş maçı öncesi futbol severler karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın bilgilerini araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Genk Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden biri olan Beşiktaş, gruptaki dengeleri belirleyebilecek mücadelede 3 puan İstanbul’a dönmek istiyor. Genk-Beşiktaş maçı 8 Kasım 2018 Perşembe günü oynanacak. Genk Beşiktaş maçının başlama saati ise 20:55. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubundaki puan durumu şöyle: 6 puanla Genk lider durumda. N 2. Sırada olan Malmö’nün puanı 4. Malmö’nün hemen ardındaki Sarpsborg 08 takımının puanı ise 4. I Grubunda son sırada bulunan temsilcimiz Beşiktaş’ın puanı ise 3.