0553 313 94 23

Geniş katılımlı Türk heyetinin Yemen temasları sürüyor

Yemen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri:"Türkiye siyasi, insani ve diğer birçok alanda Yemen'e ve Yemen halkına destek verdi"- Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz:"Kardeş Yemen halkının, başta acil ihtiyaçlar olmak üzere, ihtiyaç duyduğu konularda yanlarında olacağız"

28 Mart 2019 Perşembe 23:46
Geniş katılımlı Türk heyetinin Yemen temasları sürüyor

ADEN (AA) - Yemen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Türkiye'nin siyasi, insani ve diğer birçok alanda ülkesi ve halkına destek verdiğini belirtti.

Ülkenin geçici başkenti Aden'e bir haftalık çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Meyseri, Türkiye'nin Yemen'e yönelik duruşu ve Yemen halkına verdiği destekten övgüyle söz etti.

Yemen'deki insani krizin yanı sıra iki ülke ilişkileri ve iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede Meyseri, "Türkiye siyasi, insani ve diğer birçok alanda Yemen'e ve Yemen halkına destek verdi." dedi.

- Türkiye'nin, kardeş Yemen halkına desteği sürecek

Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin, kardeş Yemen halkına verdiği desteğin süreceğini ifade etti.

Ülkedeki krizden ciddi şekilde etkilenen özellikle eğitim, sağlık ve kalkınma alanlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydeden Bozgöz, Yemen'deki acil insani ihtiyaçları tespit ederek ilgili Türk kurumlarıyla değerlendireceklerini dile getirdi.

Türkiye'deki birçok kurumun yetkililerinden oluşan kalabalık bir heyetle Yemeni ziyaret ediyor olmalarının, Türkiye'nin Yemen'e verdiği önemin göstergesi olduğuna dikkati çeken Bozgöz, "Kardeş Yemen halkının, başta acil ihtiyaçlar olmak üzere, ihtiyaç duyduğu konularda yanlarında olacağız." dedi.

Bozgöz ayrıca toplantı sonrasında heyet adına Meyseri'ye, Türkiye Maarif Vakfı armasının yer aldığı bir vakıf duası tablosu takdim etti.

Türk heyetinde Büyükelçi Bozgöz'e, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve bazı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililer eşlik ediyor.

Türkiye, Husiler ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım ve kalkınma programları gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki siyasi kriz nedeniyle 2015'ten bu yana Yemen'deki Türk Büyükelçiliği ve diğer yabancı temsilcilikler, misyonlarını geçici olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yürütüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:46
  1. Aden
  2. insani yardım
  3. Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiyopya'daki kazanın kurbanının ailesinden Boeing'e "hatalı tasarım" davası
    1. Etiyopya'daki kazanın kurbanının..
    2. La Liga'da "19.30'dan önce maç..
    3. Saadet'ten yerel seçim açıklaması:..
    4. Geniş katılımlı Türk heyetinin Yemen..
    5. Hendek’te trafik kazası: 4 yaralı
    6. ABD ve İsveç savaş uçakları keşif..
    7. Daha önce gasp ettiği iş yerine..
    8. ''Yüzdük yüzdük sonuna geldik, terörü..
    9. Numan Kurtulmuş: “Suriye, Irak ve İran..
    10. Venezuela'da Guaido'ya kamudan men..
    11. Galatasaray’dan denetim kurulu raporu..
    12. Bakan Albayrak duyurdu: 8 Nisan..
    13. Başörtülülere hakaret eden şüpheli..
    14. Arda Duman’ın cesedi inceleniyor
    15. Fahrettin Altun paylaştı: Onlara..
    16. BBC, Ukrayna Devlet Başkanı..
    17. Yerel seçim maratonu sayısal verilere..
    18. "Bunu görünce tüylerimiz diken diken..
    19. Mısır istihbarat heyeti "ateşkes..
    20. Binali Yıldırım: "İstanbul’un milli..
    21. Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar..
    22. "Türkiye artık sahnede ve oyun kurucu..
    23. ABD Senatosundan yeni Türkiye tasarısı
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ankara"..
    25. Bakan Dönmez’den Dodurga’ya doğalgaz..
    26. Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret..
    27. Yanardağ harekete geçti! Uyarı üstüne..
    28. TÜRK-İŞ eski Genel Başkanı Mustafa..
    29. Mardin jandarmadan kaçakçılık..
    30. Binali Yıldırım: "Sokak hayvanları..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Bülent Arınç’tan skandal imzaya sert tepki: Adam sanki kendi kesesinden harcıyor
    Bülent Arınç’tan skandal imzaya sert tepki: Adam sanki kendi kesesinden harcıyor