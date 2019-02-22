Geniş güvenlik tedbirleri altında keşif yapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce tekel bayiinde meydana gelen olayda, Recep Koyun’u kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan T. ile tahliye edilen diğer sanık Okan E.’ye olay yerinde keşif yaptırıldı. Caddeyi iki yönlü trafiğe kapatan jandarma ekipleri, keşif bitine kadar alana kimsenin girmesine izin vermedi.

Alınan bilgiye göre, 2017 yılı Mart ayında Cerrah Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekel bayiine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında ağır yaralanan Recep Koyun (27) kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden Okan E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırının bir numaralı şüphelisi Ercan T.’nin Bursa’da olduğu bilgisini alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı Bursa’da yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada çelik yelek, 1 adet otomatik silah, kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından İnegöl Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen firari şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlıları İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Okan E. tahliye edildi.

Tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen Okan E’ye olay yerinde keşif yaptırıldı. Jandarma ekipleri keşif öncesi olayın gerçekleştirildiği caddeyi iki yönlü olarak trafik ve yaya geçişlerine kapattı. Geniş güvenlik tedbirleri altında yapılan keşifte sanıklar olayı anlattı. Yapılan keşif sonrası tutuklu sanık Ercan T. tekrar cezaevine götürüldü.