0553 313 94 23

Geniş güvenlik tedbirleri altında keşif yapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce tekel bayiinde meydana gelen olayda, Recep Koyun’u kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan T.

22 Şubat 2019 Cuma 17:56
Geniş güvenlik tedbirleri altında keşif yapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce tekel bayiinde meydana gelen olayda, Recep Koyun’u kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan T. ile tahliye edilen diğer sanık Okan E.’ye olay yerinde keşif yaptırıldı. Caddeyi iki yönlü trafiğe kapatan jandarma ekipleri, keşif bitine kadar alana kimsenin girmesine izin vermedi.


Alınan bilgiye göre, 2017 yılı Mart ayında Cerrah Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekel bayiine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında ağır yaralanan Recep Koyun (27) kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden Okan E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Silahlı saldırının bir numaralı şüphelisi Ercan T.’nin Bursa’da olduğu bilgisini alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı Bursa’da yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada çelik yelek, 1 adet otomatik silah, kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından İnegöl Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen firari şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlıları İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Okan E. tahliye edildi.


Tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen Okan E’ye olay yerinde keşif yaptırıldı. Jandarma ekipleri keşif öncesi olayın gerçekleştirildiği caddeyi iki yönlü olarak trafik ve yaya geçişlerine kapattı. Geniş güvenlik tedbirleri altında yapılan keşifte sanıklar olayı anlattı. Yapılan keşif sonrası tutuklu sanık Ercan T. tekrar cezaevine götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu hafta en çok altın kazandırdı
    1. Bu hafta en çok altın kazandırdı
    2. Çukurova Basketbol'un rakibi Famila..
    3. 51 yıllık muhtar yeniden aday oldu!
    4. HSK, kararname prensiplerini açıkladı
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. "ABD'nin Venezuela'daki..
    7. Erzurum Ticaret Borsası
    8. CHP Akçadağ İlçe Başkanı istifasını..
    9. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    10. Buzağı destek ödemeleri başlıyor
    11. Borsa günü yükselişle tamamladı
    12. Pakistanlı heyetin Bilecik ziyareti
    13. Başkan Adayı Şekerdağ, Milletvekili..
    14. Polatlı'daki patlama
    15. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    16. Yüksekova’da sokak hayvanları için..
    17. Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler..
    18. Yünkül’den döner sermaye açıklaması
    19. Protez göz nedir? Protez göz nasıl..
    20. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar
    21. Araştırmacı-Yazar Can Acun..
    22. Yargıtay Başkanı Cirit,..
    23. Özbelsan’ın yeni tesisleri hizmete..
    24. Elektronik eşya ve motosiklet..
    25. Çin ve Suudi Arabistan'dan "Kuşak ve..
    26. Hamas'tan "İsrail'le normalleşmenin..
    27. Lokanta Ve Pastacılar Odasından..
    28. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    29. "Millet İttifakı istediği neticeyi..
    30. Gürcistan'da iktidar partisinin 3..
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...