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Üst düzey güvenlik önlemleri altında Ankara'dan Erzurum'a getirildiler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Meydanı projesi kapsamında yıkımına karar verilen Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet dönemi ressamlarına ait 76 yağlı boya tablo, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara'dan Erzurum'a getirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:21
Üst düzey güvenlik önlemleri altında Ankara'dan Erzurum'a getirildiler

Ankara'dan koruma aracı eşliğinde ve geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum'a getirilen tablolar, görevliler tarafından büyük bir hassasiyetle araçtan tek tek indirilip Kongre Merkezine taşındı. Paha biçilemez tarihi tabloların Kongre Binasındaki özel bir bölümde 23 Temmuz günü sergileneceğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Erzurum'un muhteşem bir esere sahip olduğunu vurgulayan Almaz, "2012 yılında Havuzbaşı Kent Meydanı yapılırken Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Kültür Merkezi'de yıkıldı. Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğü'nde sergilenen 76 adet eser muhafaza edilmeleri için geniş güvenlik önlemi altında Ankara'ya gönderildi. 76 adet yağlı boya ve sulu boya eser koleksiyonu bizim girişimlerimiz Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın oluru ile Erzurum'dan götürülen 76 esere ilave olarak 67 tablo ve 9 adet seramik heykel etlenerek toplam 152 parça koleksiyon şehrimize getirildi. Eserlerin bakımları yapılmak ve sergiye hazırlanmak üzere özel bir ekip tarafından incelenecek. 23 Temmuz 2018 tarihinde koleksiyon sanatseverlerle buluşacak. Eserler şehrimizin müstesna tarih köşelerinden biri olan Erzurum Kongre Binasında yerini alan Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğünde sergilenecektir. Bu yıl 99'uncu yıl dönümünün kutlanacağı Erzurum Kongresi ile anlamlı bir başlangıç tarihi olacaktır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:21
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. ressam
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