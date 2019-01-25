"Geniş bir iş birliğini hayata geçiriyoruz"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir iş birliğini İYİ Parti ile birlikte hayata geçiriyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu tarafından karşılandı.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, güzel bir demokrasi geleneğine ortak imza attıklarını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir iş birliğini İYİ Parti ile birlikte hayata geçiriyoruz." dedi. İş birliğinin ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kılıçdaroğlu, beraber barış ve huzur içinde yaşama mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kavgadan değil, barış ve huzurdan yana olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, iş birliği görüşmelerini yapan, süreçte yer alan isimlere teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, "Bizler bu demokrasi anlayışını, uzlaşma kültürünü oldukça geniş bir bağlamda Türkiye'nin önüne koyduğumuz için son derece mutluyum." ifadesini kullandı.

- "Sonuçlar da iyi olacak diye düşünüyorum"

Meral Akşener de yine iş birliği müzakerelerini yürüten heyetlere teşekkür ederek "Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler ama durum iyi." dedi.

Heyetlerin, Türkiye'de ortak çalışma ile kişisellik ve parti taassubundan uzak bir çalışma biçiminin olabileceğini sağladıklarını ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

"Biz, yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa giriyoruz. Türkiye'nin coğrafyası, jeopolitiği nedeniyle elbette hem iktidarın hem muhalefetin Türkiye ile ilgili hedefleri olan grup, ülke, terör örgütleri konusunda son derece dikkatli olması ve Türkiye'yi korumak için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini her iki genel başkan olarak defalarca bu tür problemlerde iktidarın yanında durarak, burada bir sorun yok. Bunlar hep olacak ve devam edecek, Türkiye'nin coğrafyası nedeniyle."

Yerel seçimde muhtar, belediye ve il genel meclis üyesi ile ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanı seçileceğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla savaş tamtamları eşliğinde çok kutuplaştırıcı, milleti birbirine düşüren... Sayın Kılıçdaroğlu da ben de bugüne kadar Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden, onları tahkir, taciz eden bir dil kullanmadık. Ama bu iş birliğini destekleyen iki siyasi partinin unsurlarını oluşturan ki Türk milletinin büyük bir bölümü bu. Bu insanların tümüne hakaret etmek, onları tahkir ve taciz etmek, onları yok farz etmek, Türkiye'yi yönetmek iddiasında bulunan ve yönettiğini zanneden insanlar açısından, yöneticiler açısından gerçekten utanç vericidir. Bütün bu ötekileştirici, kutuplaştırıcı, o düşmanca dili kale almayacağız ve milletimize birer birer ulaşma yolunu seçeceğiz."

Akşener'in konuşması sırasında "İnşallah sonuçlar da iyi olacak diye düşünüyorum." ifadesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kesinlikle iyi olacak Sayın Genel Başkan." dedi.